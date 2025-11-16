HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trường CĐ ngoài công lập duy nhất nhận bằng khen của Bộ GD- ĐT về thành tích xuất sắc

Huế Xuân

(NLĐO) - Năm 2025, Trường CĐ Viễn Đông là trường cao đẳng ngoài công lập duy nhất được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc.

Ngày 16-11, ThS Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường CĐ Viễn Đông (TP HCM), vui mừng cho biết Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, nhà trường nhận được món quà lớn.

"Từ trước đến nay, chưa từng có Trường CĐ ngoài công lập nào nhận được vinh danh có thành tích xuất sắc như vậy. Điều này khiến tôi và tập thể nhà trường cảm thấy may mắn, vinh dự và rất tự hào" - ThS Hải cho biết.

Thành quả nỗ lực của cả tập thể

Theo ThS Trần Thanh Hải, trong số 141 tập thể được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" giai đoạn 2020 - 2025, Trường CĐ Viễn Đông vinh dự là đơn vị đào tạo ngoài công lập duy nhất được vinh danh. Quyết định khen thưởng được Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn ký vào ngày 13-11.

"Đây là thành quả nỗ lực và phấn đấu của tập thể hội đồng sư phạm của nhà trường trong hơn 18 năm qua" - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh.

Trường CĐ ngoài công lập duy nhất nhận bằng khen của Bộ GD- ĐT về thành tích xuất sắc - Ảnh 1.

Món quà lớn và đặc biệt nhất Trường CĐ Viễn Đông nhận được trong dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Trường CĐ ngoài công lập duy nhất nhận bằng khen của Bộ GD- ĐT về thành tích xuất sắc - Ảnh 2.

Học sinh THCS quan tâm, tìm hiểu về các ngành nghề tại Trường CĐ Viễn Đông

Trường CĐ ngoài công lập duy nhất nhận bằng khen của Bộ GD- ĐT về thành tích xuất sắc - Ảnh 3.

Tại các chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THCS, THPT, gian hàng tư vấn của Trường CĐ Viễn Đông luôn thu hút rất đông học sinh quan tâm.

Nhìn lại hình trình hình thành và phát triển, ThS Trần Thanh Hải cho biết các đơn vị đào tạo ngoài công lập gặp nhiều khó khăn hơn các trường công lập, cả trong vấn đề thu chi, hỗ trợ thiết bị và tâm lý "trường công", "trường tư" của nhiều bậc phụ huynh và học sinh, sinh viên.

Tuy nhiên, tập thể sư phạm nhà trường đã phấn đấu bền bỉ, từng bước chinh phục và có những vị trí nhất định trong giáo dục nghề nghiệp.

Những năm gần đây, nhà trường nhận được rất nhiều lời "đặt hàng" từ các doanh nghiệp, công ty, bệnh viện... Sinh viên tốt nghiệp tại trường được trang bị đủ năng lực, tay nghề, để bắt tay vào thị trường lao động ngay mà không phải qua đào tạo lại của đơn vị sử dụng lao động.

Niềm vui nhân đôi

Với thành tích xuất sắc và những đóng góp nổi bật trong sự nghiệp giáo dục, hiệu trưởng Trường CĐ Viễn Đông tiếp tục vinh dự có tên trong danh sách 60 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu trên toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt, biểu dương vào chiều 15-11, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trường CĐ ngoài công lập duy nhất nhận bằng khen của Bộ GD- ĐT về thành tích xuất sắc - Ảnh 4.

ThS Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường CĐ Viễn Đông phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại buổi gặp mặt, hiệu trưởng Trường CĐ Viễn Đông nhấn mạnh, Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân là cơ sở quan trọng cho định hướng giáo dục nghề nghiệp, đồng thời đánh giá cao quan điểm “đầu tư công – quản trị tư” của Thủ tướng Chính phủ, từ đây đã tạo sức hút lớn và giúp phân luồng học sinh sau THCS hiệu quả.

ThS Trần Thanh Hải cho biết Trường CĐ Viễn Đông là cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập, nổi bật với thành tích đào tạo chất lượng cao như: liên tục hoàn thành vượt chỉ tiêu tuyển sinh, đạt 100% sinh viên có việc làm đúng ngành trong tối đa 6 tháng sau tốt nghiệp...

Năm 2024, trường được công nhận Kiểm định chất lượng cơ sở GDNN với 96/100 điểm, thuộc nhóm cao nhất khối ngoài công lập. Ngoài ra, trường đã tích cực triển khai nhiều phong trào thi đua hiệu quả và áp dụng hơn 30 sáng kiến/nghiên cứu khoa học.

