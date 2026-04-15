Giáo dục

Trường Đại học CMC hợp tác với Đại học Sư phạm Thủ đô, Trung Quốc

Yến Anh

(NLĐO)- Sinh viên được nhận song bằng cử nhân do cả Trường Đại học CMC và Đại học Sư phạm Thủ đô cấp khi hoàn thành chương trình học.

Trường Đại học CMC và Đại học Sư phạm Thủ đô (Bắc Kinh, Trung Quốc) vừa chính thức ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác, triển khai chương trình đào tạo liên kết quốc tế 2+2 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

Trường Đại học CMC hợp tác với Đại học Sư phạm Thủ đô, Trung Quốc - Ảnh 1.

Đại diện Trường Đại học CMC và Đại học Sư phạm Thủ đô (CNU) ký kết hợp tác

Trường Đại học Sư phạm Thủ đô (CNU) là trường công lập trọng điểm tại Bắc Kinh, cũng là trường thuộc chương trình "Song nhất lưu" (Double First Class) xây dựng đại học và ngành đào tạo đẳng cấp thế giới của chính phủ Trung Quốc. Với lịch sử hình thành hơn 70 năm và quy mô 27.000 sinh viên, trường đào tạo đa ngành, trong đó thế mạnh nổi bật thuộc các lĩnh vực sư phạm, ngôn ngữ, khoa học xã hội và công nghệ.

Khi tham gia chương trình liên kết quốc tế 2+2 giữa CMC và CNU, trong 2 năm đầu sinh viên sẽ học tập tại Việt Nam để xây dựng nền tảng ngôn ngữ và kỹ năng mềm, sau đó chuyển tiếp sang Trung Quốc học 2 năm tiếp theo với môi trường đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Trung. Khi hoàn thành chương trình, sinh viên được nhận song bằng cử nhân do cả Trường Đại học CMC và Đại học Sư phạm Thủ đô cấp, được Bộ GD-ĐT Việt Nam cùng nhiều nước trên thế giới công nhận.

Trường Đại học CMC hợp tác với Đại học Sư phạm Thủ đô, Trung Quốc - Ảnh 2.

Sinh viên có cơ hội du học với học bổng 100% từ chính phủ Trung Quốc trong năm thứ 4

Tại lễ ký kết, PGS-TS Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học CMC, khẳng định chương trình không chỉ mở ra cơ hội học tập quốc tế cho sinh viên mà còn tạo ra một hành lang phát triển nghề nghiệp rộng lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực có yếu tố Trung Quốc.

"Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa giáo dục, giúp sinh viên CMC tự tin hội nhập trong tương lai" - PGS-TS Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Một trong những điểm nổi bật của chương trình là cơ chế học bổng do Chính phủ Trung Quốc tài trợ, dành cho sinh viên trong năm học cuối tại Đại học Sư phạm Thủ đô. Cụ thể, sinh viên đạt yêu cầu khi hoàn thành toàn bộ chương trình học năm thứ ba sẽ được xét cấp học bổng trị giá 23.600 Nhân dân tệ (khoảng 90 triệu VNĐ), tương đương với 100% học phí năm thứ tư.

Chương trình giúp tối ưu chi phí du học, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường đào tạo quốc tế với mức tài chính hợp lý, đồng thời vẫn đảm bảo nhận bằng cử nhân từ Đại học Sư phạm Thủ đô.

Bên cạnh lợi thế về chi phí, hai năm học tập tại Trung Quốc mang lại trải nghiệm thực tiễn rõ nét khi sinh viên được trực tiếp tiếp xúc với môi trường sống, văn hóa và tác phong làm việc của người bản địa. Việc học tập hoàn toàn bằng tiếng Trung giúp nâng cao năng lực ngôn ngữ một cách tự nhiên, đồng thời rèn luyện khả năng thích ứng và hội nhập trong môi trường quốc tế.

(NLĐO) - Một tổ chức đến từ Pháp cho biết sẽ là cầu nối kết nối Trường Đại học Cửu Long hợp tác với hệ thống bệnh viện, tổ chức tại Pháp.

