Vùng miền Đồng bằng kết nối

Trường Đại học Cửu Long lì xì cho lưu học sinh dịp Tết Bính Ngọ 2026

Tin - ảnh: Nguyễn Văn Dô

(NLĐO) - Đến nay, Trường Đại học Cửu Long đã tiếp nhận và đào tạo cho hơn 700 lưu học sinh học nước ngoài

Nhằm tạo điều kiện cho lưu học sinh có điều kiện tham gia đón Tết cổ truyền của Việt Nam, ngày 12-2, Trường Đại học Cửu Long tổ chức họp mặt Tết sum vầy và tặng quà cho lưu học sinh không về nước dịp Tết Nguyên đán 2026.

Trường Đại học Cửu Long tặng quà cho lưu học sinh dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp mặt

Tham dự buổi họp mặt có Nhà Giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long; Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Quyên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường…

Trường Đại học Cửu Long tặng quà cho lưu học sinh dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Nhà Giáo ưu tú Lương Minh Cừ chúc các lưu học sinh nhiều sức khỏe, đạt nhiều thành công trong nghiên cứu và học tập

Tại buổi họp mặt, Nhà Giáo ưu tú Lương Minh Cừ đã chúc em lưu học sinh nhiều sức khỏe, đạt nhiều thành công trong nghiên cứu và học tập. "Sắp tới, sẽ có một số lưu học sinh sang trường học tập. Trong quá trình học tập tại trường, có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc thì các em hãy liên hệ Viện Hợp tác và Đào tạo quốc tế để được hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời" - Nhà Giáo ưu tú Lương Minh Cừ nhắn nhủ.

Anh Manibot Palisak, lưu học sinh Lào (sinh viên ngành Dược khóa 24) thay mặt cho nhưng lưu học sinh gửi lời cảm ơn trân trọng và sâu sắc đến Ban Giám hiệu, các thầy cô của Trường Đại học Cửu Long đã tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, môi trường học tập và đội ngũ giảng viên để các lưu học sinh có thể học tập và rèn luyện một cách hiệu quả nhất.

Anh Manibot Palisak cho biết đã đón 3 cái Tết Nguyên đán ở Trường. Đại học Cửu Long. "Chúng tôi sống xa quê hương, gia đình nhưng vẫn cảm thấy ấm áp bởi có thầy cô là mẹ, là cha; có bạn bè Việt Nam thân thiết như anh em. Ở đây, chúng tôi không chỉ được học tập mà còn được vui chơi, được tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao, rèn luyện, phát triển các kĩ năng sống…" - anh Manibot Palisak cha sẻ.

Trường Đại học Cửu Long tặng quà cho lưu học sinh dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Anh Manibot Palisak bày tỏ niềm xúc động và cảm ơn thầy cô của Trường Đại học Cửu Long

Đến nay, Trường Đại học Cửu Long đã tiếp nhận và đào tạo cho hơn 700 lưu học sinh học nước ngoài. Hiện tại, có khoảng 140 lưu học sinh đang học tập, nghiên cứu tại trường.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay, Trường Đại học Cửu Long có 48 sinh viên ở lại đón tết tại ký túc xá của trường. Trong đó, có 26 lưu học sinh Lào, 2 lưu học sinh Campuchia và 5 lưu học sinh Sri Lanka…

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ năm 2026, lãnh đạo nhà trường đã lì xì may mắn 700.000 đồng/sinh viên và tặng quà Tết cho các lưu học sinh.

Trường Đại học Cửu Long tặng quà cho lưu học sinh dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng lì xì may mắn cho lưu học sinh

Trường Đại học Cửu Long tặng quà cho lưu học sinh dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Nhà Giáo ưu tú Lương Minh Cừ lì xì cho lưu học sinh

Đồng thời, hỗ trợ tiền ăn cho các lưu học sinh trong khoảng thời gian nghỉ Tết là 600.000 đồng/lưu học sinh. Tổng kinh phí hỗ trợ là gần 70 triệu đồng.

Trong khuôn khổ hoạt động vui Xuân của lưu học sinh, nhà trường còn tổ chức cho các sinh viên gói bánh tét, làm mứt dừa. Đồng thời, tổ chức cho lưu học sinh du Xuân tại biển Ba Động, điện gió, Ao Bà Om.

Trường Đại học Cửu Long tặng quà cho lưu học sinh dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 6.

Lưu học sinh tham gia gói bánh tét, tìm hiểu về văn hóa của người Việt vào ngày Tết cổ truyền của dân tộc

Trường Đại học Cửu Long tặng quà cho lưu học sinh dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 7.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng lưu học sinh

Đây là hoạt động rất có ý nghĩa được Trường Đại học Cửu Long tổ chức hàng năm dành cho các bạn lưu học sinh ở lại đón tết Nguyên đán tại ký túc xá của trường. Qua đó, tạo ấn tượng cho các bạn về nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền của người Việt, góp phần vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Trường đại học ĐH Cửu Long Tết cổ truyền tết nguyên đán đại học cửu long
    Thông báo