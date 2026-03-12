Trường đại học Úc "bắt tay" doanh nghiệp để nâng tầm hạt gạo Việt

Lãnh đạo Trường ĐH Queensland cho biết trường này cùng Tập đoàn SunRice và Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR) dự kiến tiếp tục hợp tác dự án nghiên cứu về chuỗi giá trị lúa gạo cao cấp, thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), giai đoạn 2026 – 2027.

Bà Gillian Bird, Đại sứ Úc tại Việt Nam đến thăm Nhà máy xay xát Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp), đồng thời công bố dự án hợp tác đặc biệt của 2 quốc gia. Ảnh: ĐSQ Úc



Trước đó, giai đoạn 2022- 2025, dự án đã giúp thiết lập chuỗi giá trị gạo hạt ngắn chất lượng cao, có thể truy xuất nguồn gốc và khả thi về mặt thương mại ở ĐBSCL thông qua quan hệ đối tác nghiên cứu công-tư.

Bước sang giai mới, với mức đầu tư khoảng 18 tỉ đồng, dự án trở thành nguồn lực quan trọng giúp các hộ nông dân nhỏ "thay da đổi thịt". Không chỉ dừng lại ở việc ứng phó với biến đổi khí hậu, dự án còn chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực quản trị cho các hợp tác xã. Từ đó, giúp nông dân hoàn thiện các quy trình sau thu hoạch để nâng cao hiệu suất và khả năng truy xuất nguồn gốc, hướng tới các bên thu mua giá trị cao.

Ngoài ra, dự án còn thúc đẩy công tác nghiên cứu giống để tạo ra các giống lúa chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, sẵn sàng phục vụ thương mại.

Phái đoàn Úc tham quan nhà máy xay xát Lấp Vò. Ảnh: ĐSQ Úc

Ở dự án này, Trường ĐH Queensland là đơn vị chủ trì, phối hợp nghiên cứu cùng Trường ĐH An Giang, Đại học Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Lúa ĐBSCL và Công ty Ricegrowers Việt Nam – thành viên của Tập đoàn SunRice.

GS Jaquie Mitchell, Trường ĐH Queensland, Giám đốc dự án, nhấn mạnh sự thành công của dự án đến từ đội ngũ chuyên gia đa ngành, đang hoạt động trong cả khu vực công và tư ở Việt Nam và Úc.

"Ngay từ khi bắt đầu, chúng tôi đã tin tưởng quan hệ đối tác này sẽ mang lại những tác động thật sự về cả thương mại và phát triển bền vững. Chúng tôi tự hào khi dự án nghiên cứu đã tạo ra lợi ích cho cả chuỗi giá trị, đặc biệt là cho nông dân sản xuất nhỏ. Trong thời gian tới, Trường ĐH Queensland sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này và mang đến những lợi ích lớn hơn nữa cho bà con nông dân ở ĐBSCL" - GS Jaquie Mitchell nói.

Nông dân ĐBSCL áp dụng thực hành canh tác bền vững nhằm đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu cao cấp khi tham gia dự án giai đoạn 2022 -2025. Ảnh: ĐSQ Úc

Đánh giá về dự án, Đại sứ Úc tại Việt Nam, bà Gillian Bird, cho biết đây là bước đi quan trọng trong Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, tập trung vào giá trị bền vững và bình đẳng giới.

Bà Gillian Bird chia sẻ: "Tôi rất vui được chứng kiến quan hệ hợp tác công – tư giữa ACIAR và SunRice dựa trên nền tảng lấy khoa học làm đòn bẩy phát triển kinh tế, giúp giảm phát thải. Úc sẽ ủng hộ mạnh mẽ để phát triển tăng trưởng xanh và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam".