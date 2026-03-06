Úc - Việt Nam đẩy mạnh hợp tác phát triển kỹ năng số

Ngày 6-3, tại TP Đà Nẵng, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Úc (Austrade) tổ chức "Ngày hội giáo dục và đào tạo Úc về kỹ năng số 2026", nhằm giới thiệu năng lực và thế mạnh hàng đầu của Úc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo kỹ năng số.

Bà Emma McDonald, Phó Tổng Lãnh Sự Úc tại TPHCM, phát biểu khai mạc sự kiện

Đại diện các trường học của Úc tham gia ngày hội

Sự kiện này nằm trong chuỗi "Ngày hội giáo dục và đào tạo Úc về kỹ năng số 2026" khu vực Đông Nam Á, được triển khai tại Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines, qua đó khẳng định cam kết của Úc trong việc hỗ trợ phát triển kỹ năng và nâng cao năng lực sẵn sàng cho nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ số trên toàn khu vực.

Chương trình có sự tham dự của đại diện 25 trường đại học và tổ chức giáo dục uy tín của Úc.

Bà Emma McDonald, Phó Tổng Lãnh sự Úc tại TPHCM, nhấn mạnh: "Ngày hội thể hiện cam kết của Úc trong việc cùng Việt Nam xây dựng một tương lai chung, thúc đẩy khả năng việc làm, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng kinh tế. Thông qua hợp tác chặt chẽ với các đối tác giáo dục, Úc mong muốn cung cấp các lộ trình đào tạo linh hoạt, phù hợp với tiến trình chuyển đổi số của Việt Nam".

Học sinh trao đổi với đại diện các trường học hàng đầu của Úc

Úc đang là điểm đến học tập của hơn 45.000 sinh viên Việt Nam. Đến nay, hơn 160.000 sinh viên Việt Nam từng theo học tại các cơ sở giáo dục của quốc gia này.