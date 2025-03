Trường Đại học Văn Lang chủ trì Liên hoan phim sinh viên quốc tế

Sự kiện này quy tụ gần 100 trường đại học từ 15 quốc gia, đánh dấu sự giao lưu văn hóa và sáng tạo quốc tế trong lĩnh vực truyền thông và nghệ thuật. Được thành lập tại Thanh Đảo, Trung Quốc vào năm 2017, Liên hoan Nghệ thuật Truyền thông Sinh viên Quốc tế đã mở rộng với các kỳ liên hoan tiếp theo tại Quý Dương (2018), Thượng Hải - Malaysia (2019), Đại học Bang Middle Tennessee, Hoa Kỳ (2023), và Đại học Kookmin, Hàn Quốc (2024).

Năm 2025, kỳ liên hoan phim lần thứ sáu sẽ được tổ chức tại TP HCM (Việt Nam), với chủ đề "Truyền thông tương lai: Con người- Dòng sông- Môi trường, quy tụ sự tham gia của các trường đại học nổi tiếng.

Liên hoan khuyến khích sinh viên khám phá các mối liên kết con người, thiên nhiên và xã hội. Cuộc thi bao gồm bốn hạng mục chính: Phim ngắn (Short Films), Nghệ thuật hoạt hình (Animation Art), Nghệ thuật tương tác (Interactive Art) và Tự sự bằng trí tuệ nhân tạo (AI Narrative), mỗi hạng mục đều nhấn mạnh việc áp dụng công nghệ tiên tiến để thể hiện những ý tưởng nghệ thuật mới mẻ. Hạng mục Phim ngắn: Dùng thước phim đời thực, kể câu chuyện ngắn về biến đổi khí hậu và môi trường.

Cơ hội cho sinh viên trổ tài

Trường Đại học Văn Lang, đơn vị chủ trì sự kiện này. ISMA 2025 quy tụ nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới như Đại học Nghệ thuật Điện ảnh Bắc Kinh (Beijing Film Academy), Đại học Nghệ thuật Trung Quốc (China Academy of Art), Đại học New York (New York University), và Đại học Michigan State, cùng với nhiều cơ sở giáo dục hàng đầu khác từ Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, Úc, Brazil và nhiều quốc gia khác.

ISMA 2025 gồm ba hoạt động chính nhằm thúc đẩy sự kết nối giữa sinh viên và chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật. Gồm Cuộc thi Nghệ thuật Truyền thông (Media Art Contest) diễn ra trực tuyến, mở rộng cho sinh viên từ các trường đại học trên thế giới; 72-Hour Workshop là một hoạt động thực tế diễn ra tại TP HCM, trong đó sinh viên được phân thành 20 đội để tham gia một cuộc thi làm phim kéo dài 72 giờ.

Các đội sẽ thực hiện phim với các chủ đề xoay quanh "Con người – Dòng sông – Môi trường". Và Diễn đàn Học thuật dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục thiết kế (Academic Forum) quy tụ các giáo sư, học giả để thảo luận về xu hướng truyền thông trong tương lai.