Trường ĐH Công thương TPHCM dự kiến 5 phương thức xét tuyển

Trường ĐH Công thương TPHCM cho hay trong mùa tuyển sinh ĐH năm 2026, trường dự kiến vẫn duy trì nhiều phương thức xét tuyển, gồm:
- Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026;
- Xét học bạ (theo tổ hợp môn);
- Xét điểm thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức;
- Xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM;
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Năm nay, Trường ĐH Công thương TPHCM xét tuyển vào 39 ngành, gồm:
Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Công thương TPHCM, cho biết năm nay, trường dành 50 tỉ đồng để cấp học bổng cho sinh viên.
