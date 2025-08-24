Bất ngờ hình ảnh ngày đầu nhập học tại Trường ĐH Công thương TP HCM

Khác hẳn hình ảnh xếp hàng dài chờ hàng giờ để đến lượt làm thủ tục nhập học như những năm trước, ngày đầu làm thủ tục nhập học của Trường ĐH Công thương TP HCM năm nay vẫn chưa đông sinh viên.

Tân sinh viên xếp hàng làm thủ tục nhập học năm 2024 tại Trường ĐH Công thương TP HCM

Tân sinh viên đến làm thủ tục nhập học năm 2025 vào sáng nay (24-8)

Ngày 24 -8, cả gia đình bà Nguyễn Thị Đầm đón xe khách đưa con gái là tân sinh viên ngành công nghệ thực phẩm đến trường làm thủ tục nhập học. Vừa tự hào, hạnh phúc nhưng lòng bà Đầm cũng có nhiều nỗi lo, nhất là việc con gái phải xa gia đình và tự lập một mình.

"Nghe tin con đậu đại học, tôi vui lắm. Gia đình thu xếp công việc đưa con đến trường nhập học sớm, mục đích chính là để đăng ký ký túc xá (KTX) cho con. Nếu đến trường muộn, hết chỗ KTX thì phải thuê trọ bên ngoài, tôi không an tâm" - bà Đầm bày tỏ.

Trong lúc chờ con gái đăng ký KTX, ông Nguyễn Ngọc Vũ (ở Đồng Nai) tranh thủ tham quan xung quanh trường.

"Tôi rất bất ngờ khi thấy trường quá rộng, nhiều cây xanh, cơ sở vật chất cũng rất tốt. Quá trình nhập học rất nhanh, gọn. Là con gái đầu tiên học xa nhà nên tôi muốn con ở KTX của trường để đảm bảo an ninh. Sang năm tiếp theo, nếu con muốn chuyển trọ ra ngoài thì tùy con quyết định"- ông Vũ cho hay.

Khu vực làm thủ tục nhập học thông thoáng bất ngờ

Tân sinh viên làm thủ tục nhập học trực tiếp tại trường

Phụ huynh tìm hiểu về cách thức đăng ký KTX

Đội ngũ tình nguyện viên nhiệt tình tư vấn, hướng dẫn phụ huynh và tân sinh viên trong ngày đầu nhập học

Phụ huynh xem ảnh, bảng giá, nội quy KTX trước khi "chốt" phòng.

Nếu không muốn ở KTX, tân sinh viên có thể tham khảo các phòng trọ gần trường. Đây là những phòng trọ đã được nhà trường khảo sát trước đó, đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, PCCC cho tân sinh viên.



Dù đã chuyển đổi số nhưng khu vực đăng KTX vẫn có rất đông tân sinh viên và phụ huynh ngồi chờ

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Công Thương TP HCM, cho biết chỉ trong buổi sáng đã có hơn 600 sinh viên hoàn tất thủ nhập học tại trường. Năm nay, nhà trường tuyển sinh hơn 8.000 chỉ tiêu. Mặc dù số lượng nhập học đông nhưng sân trường vắng vẻ, thông thoáng hơn những năm trước.

ThS Sơn giải thích, nhà trường gửi thông báo trúng tuyển đến tân sinh viên vào trưa 23-8 (thứ 7), vì vậy nhiều tân sinh viên chưa thể công chứng hồ sơ kịp để nộp trong hôm nay. Ngoài ra, hôm nay là cuối tuần nên nhà trường cũng vắng bóng sinh viên đi học, quang cảnh cũng thoáng đãng hơn.

Đặc biệt, điểm mới trong năm học này chính là việc triển khai chuyển đổi số từ nhập học online đến đăng ký KTX, nhà trọ online. Tân sinh viên rút ngắn thời gian nhờ đăng ký tại nhà, không phải xếp hàng chờ đợi hàng giờ như những năm trước.

"Dù đẩy mạnh chuyển đổi số, vai trò của đội ngũ tình nguyện viên vẫn vô cùng quan trọng. Năm nay, số lượng tình nguyện viên được giữ ổn định nhưng chất lượng được nâng cao rõ rệt nhờ việc tập huấn bài bản. Các bạn được trang bị kỹ năng tư vấn chuyên nghiệp, từ việc hỗ trợ nhập học, tìm nhà trọ đến tham quan trường" - ThS Sơn cho biết thêm.



