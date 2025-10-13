Trường ĐH Cửu Long đang vươn mình mạnh mẽ

Hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường ĐH Cửu Long, chúng tôi đã ghi nhận những chia sẻ của cựu sinh viên, tân sinh viên, lưu học sinh, cán bộ - giảng viên và lãnh đạo Bộ GD-ĐT về những thành quả của Trường ĐH Cửu Long.

Chia sẻ của các cựu sinh viên:

PGS.TS Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, trao Bằng khen của Bộ GD-ĐT cho các tập thể, cá nhân của Trường ĐH Cửu Long có thành tích xuất sắc trong hợp tác và đào tạo quốc tế giai đoạn 2015-2025

Ông Phạm Võ Đức Trung, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp (Cựu sinh viên ngành Ngữ Văn khóa 3):

Quá trình học tập tại Trường ĐH Cửu Long là một hành trang quý giá giúp tôi vững vàng trong công việc hiện tại. Tôi đánh giá cao chương trình đào tạo của trường. Nhà trường đã không ngừng cải tiến giáo trình, đảm bảo kiến thức được cập nhật và sát với nhu cầu của thực tiễn.

Đặc biệt, trường việc chú trọng rèn luyện kỹ năng mềm và kỹ năng giao tiếp qua các câu lạc bộ và hoạt động sinh viên đã tạo ra sự khác biệt lớn. Cơ sở vật chất tốt, môi trường học tập năng động và sự hỗ trợ nhiệt tình của đội ngũ giảng viên đã giúp tôi và nhiều sinh viên thêm tự tin và nỗ lực cố gắng trong học tập.

Ông Nguyễn Trọng Đãm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng nhận doanh nghiệp (Cựu sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm, Khóa 11):

Quá trình học ngành công nghệ thực phẩm giúp tôi có nền tảng vững chắc về nguyên lý sản xuất, an toàn thực phẩm và kiểm soát chất lượng. Những kiến thức đó trở thành hành trang quý giá khi tôi thành lập doanh nghiệp chuyên sản xuất và phân phối thực phẩm.

Hiểu rõ quy trình, tiêu chuẩn và yếu tố rủi ro giúp tôi xây dựng hệ thống sản xuất hiệu quả, đảm bảo chất lượng và đáp ứng các quy định pháp lý. Nhờ đó, doanh nghiệp phát triển bền vững và tạo được niềm tin với khách hàng. Kiến thức chuyên môn từ trường không chỉ giúp tôi hiểu pháp lý, tư duy hệ thống mà còn hiểu sản phẩm – điều rất quan trọng để tạo ra giá trị thật trong ngành thực phẩm.

Vinh dự của tân sinh viên và lưu học sinh:

Nguyễn Ngọc Trang Nhi, sinh viên K26 ngành Truyền thông đa phương tiện:

Tôi rất vinh dự khi được học tập tại Trường ĐH Cửu Long - một ngôi trường có môi trường học tập thân thiện, năng động. Là một thành viên của ngôi nhà chung ĐH Cửu Long, tôi mong muốn sẽ được khám phá những hành trình mới, thực hiện những vai trò có ích với nhà trường, cho xã hội.

Bên cạnh đó, tôi mong rằng bản thân sẽ lan tỏa những giá trị tích cực đưa hình ảnh Trường ĐH Cửu Long thân thương của mình đến với mọi người và ngày càng vươn xa hơn nữa. Mình tin rằng những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm mà thầy cô truyền đạt trong thời sinh viên sẽ là hành trang quý giá giúp mình vững bước trên con đường nghề nghiệp sắp tới.

Phaviseth Phonechaleun (lưu học sinh Lào):

Tôi đang học lớp điều dưỡng khóa 24 tại Trường ĐH Cửu Long. Trong quá trình học tập tại đây, tôi luôn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ tận tình từ nhà trường, đặc biệt là các thầy cô và phòng công tác sinh viên.

Nhà trường đã hỗ trợ học bổng cho nhiều bạn lưu học sinh, hỗ trợ chỗ ở ký túc xá, tiền ăn uống nhân dịp lễ, Tết; thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, giúp du học sinh có cơ hội hòa nhập và hiểu thêm về văn hóa Việt Nam...

Tôi cảm thấy môi trường học tập tại đây rất thân thiện, an toàn và tạo điều kiện tốt cho sinh viên phát triển toàn diện. Tôi thật sự biết ơn sự hỗ trợ quý báu mà nhà trường đã dành cho chúng tôi.

Cơ duyên trở thành giảng viên Trường ĐH Cửu Long:

Tiến sĩ Trịnh Hồng Lanh, Trưởng Khoa Mỹ thuật công nghiệp:

Vĩnh Long – mảnh đất địa linh nhân kiệt, đã cho tôi một cơ duyên thật đặc biệt với Trường ĐH Cửu Long. Dù xuất thân từ TP HCM sôi động, tôi đã lập tức bị ấn tượng bởi sự ấm áp và tiềm năng của ngôi trường này ngay từ những ngày đầu.

PGS.TS Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Góp phần xây dựng nền giáo dục Việt Nam hội nhập, phát triển Từ kết quả đạt được trong 10 năm hợp tác quốc tế (2015-2025) của Trường ĐH Cửu Long, một trong những trường tư thục đầu tiên của vùng ĐBSCL, cho thấy tiềm năng hợp tác quốc tế còn rất lớn, rất cần được khuyến khích. Thời gian tới, Trường ĐH Cửu Long tiếp tục mở rộng hợp tác với các nước, thu hút nhiều hơn nữa sinh viên quốc tế đến học tập tại trường và tăng cường thu hút, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên quốc tế, khuyến khích thu hút các giảng viên đến từ các nước phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức. Tôi đánh giá cao và chúc mừng Trường ĐH Cửu Long đạt được nhiều thành tựu trong thời gian qua và mong rằng trường tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo để góp phần xây dựng nền giáo dục Việt Nam hội nhập, phát triển.

Nhưng phải sau những năm tháng thực sự gắn bó, cống hiến, tôi mới cảm nhận trọn vẹn và chứng kiến được sự "thay da đổi thịt" ngoạn mục của nơi đây. Tôi vô cùng tự hào khi là một trong những giảng viên được đồng hành cùng sự phát triển vượt bậc ấy, từ cơ sở vật chất đến chất lượng đào tạo. Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi mỗi ngày là được truyền đạt kiến thức, thắp lên ngọn lửa đam mê cho những sinh viên miền Tây sông nước hiền hòa, chân chất mà giàu nghị lực.

Và niềm vui ấy lại được nhân lên khi mỗi sớm mai, tôi nhìn thấy những đoàn sinh viên quốc tế từ Lào, Campuchia… rộn ràng cắp sách tới giảng đường. Hình ảnh đó là minh chứng sống động nhất cho một ĐH Cửu Long đang vươn mình mạnh mẽ, hội nhập và trở thành một ngôi nhà chung đa văn hóa. Với tôi, đó là lý do lớn nhất, là động lực để tôi tin tưởng và tiếp tục cống hiến.

Nhà giáo ưu tú, PGS. TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế Để đào tạo nhân lực chất lượng cao hơn nữa trong tương lai, nhà trường có những định hướng cụ thể như: Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, thường xuyên cập nhật, cải tiến chương trình đào tạo. Tăng cường công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học. Song song đó, trường tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học của giảng viên và sinh viên. Thường xuyên đầu tư mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu… Việc quan tâm công tác phát triển nguồn lực giảng viên, tạo điều kiện để gỉang viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công tác giảng dạy tại trường cũng là một trong những định hướng quan trọng của nhà trường. Trường đặc biệt quan tâm đến việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, tăng cường tổ chức hội thảo khoa học. Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Campuchia…về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, từng bước khẳng định vị thế và uy tín của nhà trường. Chúng tôi mở thêm nhiều ngành, hệ đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội. Phấn đấu đến năm 2030, trở thành Đại học Cửu Long với 5 trường thành viên, trở thành trường có vị thế cao trong bản đồ giáo dục trong nước và quốc tế./.



