Trường ĐH Cửu Long nhận tin vui về kiểm định chất lượng đào tạo

Ngày 10-10, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (CEA-SAIGON) phối hợp với Trường ĐH Cửu Long tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo (CTĐT) của trường, gồm 3 CTĐT: Công nghệ kỹ thuật ô tô, Luật, Nuôi trồng thủy sản theo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quang cảnh phiên bế mạc

Hoạt động khảo sát chính thức đánh giá ngoài (ĐGN) của Đoàn chuyên gia tại Trường ĐH Cửu Long diễn ra 4 ngày (từ 7 đến 10-10) gồm các hoạt động: nghiên cứu hồ sơ minh chứng và các tài liệu liên quan; phỏng vấn và thảo luận với các nhóm đối tượng có liên quan bên trong và bên ngoài trường; làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách chuyên môn tại các đơn vị chức năng và các khoa phụ trách CTĐT; quan sát hoạt động giảng dạy - học tập; khảo sát ý kiến của các bên liên quan; kiểm tra, khảo sát cơ sở vật chất phục vụ CTĐT như: thư viện, phòng tư liệu, phòng thực hành, thí nghiệm, lớp học, sân bãi phục vụ đào tạo,…

Tại phiên bế mạc, Đoàn chuyên gia ĐGN đã báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức cấp CTĐT tại Trường ĐH Cửu Long.

Báo cáo của Đoàn chuyên gia đã trình bày cụ thể kết quả đánh giá CTĐT theo từng tiêu chí và tiêu chuẩn. Chỉ ra những ưu điểm và các khuyến nghị cụ thể cho từng tiêu chuẩn, khuyến nghị tổng quát để nhà trường, các đơn vị trực thuộc có liên quan xây dựng chiến lược và giải pháp cải tiến chất lượng các CTĐT cũng như định hướng phát triển nhà trường trong thời gian tới.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long - gửi lời cảm ơn chân thành đến Đoàn chuyên gia ĐGN với phương pháp làm việc chuyên nghiệp và tinh thần nghiêm túc, tận tâm, khách quan đã cung cấp những thông tin xác đáng trong báo cáo và những khuyến nghị có ý nghĩa thiết thực đối với trường.

Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ phát biểu tại buổi lễ

Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long tiếp thu những khuyến nghị của Đoàn chuyên gia và nhà trường tiếp tục rà soát và xây dựng kế hoạch khắc phục, cải tiến, nâng cao chất lượng CTĐT, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

"Mong Trung tâm CEA-SAIGON tiếp tục hỗ trợ trường kiểm định thêm một số CTĐT nữa, phấn đấu nâng số CTĐT của trường đạt chuẩn đạt khoảng 60%. Sắp tới, nhà trường sẽ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt cho việc dạy và học, phấn đấu đến năm 2030, đưa Trường ĐH Cửu Long thành Đại học Cửu Long với 5 trường thành viên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực và cả nước" - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ bày tỏ.

PGS-TS Đỗ Hạnh Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn, phát biểu tại phiên bế mạc

Thay mặt Trung tâm CEA-SAIGON, PGS.TS Đỗ Hạnh Nga, Phó Giám đốc thường trực trung tâm, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, khách quan, công tâm của Đoàn chuyên gia ĐGN.

Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ minh chứng, khảo sát thực tế và tiếp xúc với các đối tượng có liên quan, Đoàn đã đưa ra những nhận định, đánh giá và khuyến nghị cải tiến chất lượng đối với Trường ĐH Cửu Long một cách khách quan, phù hợp với thực tiễn.

Phó Giám đốc CEA-SAIGON đánh giá cao sự phát triển của Trường ĐH Cửu Long trong thời gian qua, đặc biệt là phát triển về quy mô đào tạo. Đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn đến lãnh đạo Nhà trường, các Khoa, các đơn vị trực thuộc đã có sự phối hợp hiệu quả trong việc cung cấp các thông tin, minh chứng góp phần quan trọng cho thành công của đợt khảo sát.

Đại diện Đoàn chuyên gia ĐGN đã báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức cấp CTĐT tại Trường ĐH Cửu Long

Các bên ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức

Trung tâm sẽ hoàn tất báo cáo đánh giá ngoài và hồ sơ để cấp chứng nhận đạt kiểm định chất lượng 3 CTĐT cho Trường ĐH Cửu Long. Bà cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với nhà trường, hỗ trợ về công tác chuyên môn, giúp Trường ĐH Cửu Long phát huy tốt điểm mạnh, khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Kết thúc phiên bế mạc, Trung tâm Kiểm định chất lượng Sài Gòn, Đoàn chuyên gia ĐGN và Trường Đại học Cửu Long đã ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cấp CTĐT tại Trường ĐH Cửu Long.

Tính đến hiện tại, Trường ĐH Cửu Long có 22/46 CTĐT được Đánh giá ngoài, đạt tỉ lệ 47,82%, vượt 12,82% (so với quy định có ít nhất 35% năm 2025). Trong đó có 19 CTĐT được được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục (14 CTĐT trình độ đại học, 5 CTĐT trình độ thạc sĩ).



