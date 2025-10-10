Trường ĐH Cửu Long nhận tin vui về kiểm định chất lượng đào tạo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Trường ĐH Cửu Long nhận tin vui về kiểm định chất lượng đào tạo

Nguyễn Văn Dô

(NLĐO) - Trường ĐH Cửu Long có 22/46 chương trình đào tạo được đánh giá ngoài, đạt tỉ lệ 47,82%, vượt 12,82%

Ngày 10-10, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (CEA-SAIGON) phối hợp với Trường ĐH Cửu Long tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo (CTĐT) của trường, gồm 3 CTĐT: Công nghệ kỹ thuật ô tô, Luật, Nuôi trồng thủy sản theo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường ĐH Cửu Long nhận tin vui về kiểm định chất lượng đào tạo - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên bế mạc

Hoạt động khảo sát chính thức đánh giá ngoài (ĐGN) của Đoàn chuyên gia tại Trường ĐH Cửu Long diễn ra 4 ngày (từ 7 đến 10-10) gồm các hoạt động: nghiên cứu hồ sơ minh chứng và các tài liệu liên quan; phỏng vấn và thảo luận với các nhóm đối tượng có liên quan bên trong và bên ngoài trường; làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách chuyên môn tại các đơn vị chức năng và các khoa phụ trách CTĐT; quan sát hoạt động giảng dạy - học tập; khảo sát ý kiến của các bên liên quan; kiểm tra, khảo sát cơ sở vật chất phục vụ CTĐT như: thư viện, phòng tư liệu, phòng thực hành, thí nghiệm, lớp học, sân bãi phục vụ đào tạo,…

Tại phiên bế mạc, Đoàn chuyên gia ĐGN đã báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức cấp CTĐT tại Trường ĐH Cửu Long.

Báo cáo của Đoàn chuyên gia đã trình bày cụ thể kết quả đánh giá CTĐT theo từng tiêu chí và tiêu chuẩn. Chỉ ra những ưu điểm và các khuyến nghị cụ thể cho từng tiêu chuẩn, khuyến nghị tổng quát để nhà trường, các đơn vị trực thuộc có liên quan xây dựng chiến lược và giải pháp cải tiến chất lượng các CTĐT cũng như định hướng phát triển nhà trường trong thời gian tới.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long - gửi lời cảm ơn chân thành đến Đoàn chuyên gia ĐGN với phương pháp làm việc chuyên nghiệp và tinh thần nghiêm túc, tận tâm, khách quan đã cung cấp những thông tin xác đáng trong báo cáo và những khuyến nghị có ý nghĩa thiết thực đối với trường.

Trường ĐH Cửu Long nhận tin vui về kiểm định chất lượng đào tạo - Ảnh 2.

Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ phát biểu tại buổi lễ

Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long tiếp thu những khuyến nghị của Đoàn chuyên gia và nhà trường tiếp tục rà soát và xây dựng kế hoạch khắc phục, cải tiến, nâng cao chất lượng CTĐT, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

"Mong Trung tâm CEA-SAIGON tiếp tục hỗ trợ trường kiểm định thêm một số CTĐT nữa, phấn đấu nâng số CTĐT của trường đạt chuẩn đạt khoảng 60%. Sắp tới, nhà trường sẽ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt cho việc dạy và học, phấn đấu đến năm 2030, đưa Trường ĐH Cửu Long thành Đại học Cửu Long với 5 trường thành viên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực và cả nước" - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ bày tỏ.

Trường ĐH Cửu Long nhận tin vui về kiểm định chất lượng đào tạo - Ảnh 3.

PGS-TS Đỗ Hạnh Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn, phát biểu tại phiên bế mạc

Thay mặt Trung tâm CEA-SAIGON, PGS.TS Đỗ Hạnh Nga, Phó Giám đốc thường trực trung tâm, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, khách quan, công tâm của Đoàn chuyên gia ĐGN.

Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ minh chứng, khảo sát thực tế và tiếp xúc với các đối tượng có liên quan, Đoàn đã đưa ra những nhận định, đánh giá và khuyến nghị cải tiến chất lượng đối với Trường ĐH Cửu Long một cách khách quan, phù hợp với thực tiễn.

Phó Giám đốc CEA-SAIGON đánh giá cao sự phát triển của Trường ĐH Cửu Long trong thời gian qua, đặc biệt là phát triển về quy mô đào tạo. Đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn đến lãnh đạo Nhà trường, các Khoa, các đơn vị trực thuộc đã có sự phối hợp hiệu quả trong việc cung cấp các thông tin, minh chứng góp phần quan trọng cho thành công của đợt khảo sát.

Trường ĐH Cửu Long nhận tin vui về kiểm định chất lượng đào tạo - Ảnh 4.

Đại diện Đoàn chuyên gia ĐGN đã báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức cấp CTĐT tại Trường ĐH Cửu Long

Trường ĐH Cửu Long nhận tin vui về kiểm định chất lượng đào tạo - Ảnh 5.

Trường ĐH Cửu Long nhận tin vui về kiểm định chất lượng đào tạo - Ảnh 6.

Các bên ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức

Trung tâm sẽ hoàn tất báo cáo đánh giá ngoài và hồ sơ để cấp chứng nhận đạt kiểm định chất lượng 3 CTĐT cho Trường ĐH Cửu Long. Bà cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với nhà trường, hỗ trợ về công tác chuyên môn, giúp Trường ĐH Cửu Long phát huy tốt điểm mạnh, khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Trường ĐH Cửu Long nhận tin vui về kiểm định chất lượng đào tạo - Ảnh 7.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Kết thúc phiên bế mạc, Trung tâm Kiểm định chất lượng Sài Gòn, Đoàn chuyên gia ĐGN và Trường Đại học Cửu Long đã ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cấp CTĐT tại Trường ĐH Cửu Long.

Tính đến hiện tại, Trường ĐH Cửu Long có 22/46 CTĐT được Đánh giá ngoài, đạt tỉ lệ 47,82%, vượt 12,82% (so với quy định có ít nhất 35% năm 2025). Trong đó có 19 CTĐT được được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục (14 CTĐT trình độ đại học, 5 CTĐT trình độ thạc sĩ).


Tin liên quan

170 sinh viên Trường ĐH Cửu Long tham gia phỏng vấn với phía Nhật Bản

170 sinh viên Trường ĐH Cửu Long tham gia phỏng vấn với phía Nhật Bản

NLĐO) - Dự kiến, những sinh viên của Trường ĐH Cửu Long phỏng vấn được đánh giá đạt yêu cầu sẽ xuất cảnh sang Nhật vào ngày 1-7-2026

Trường ĐH Cửu Long ký kết hợp tác với Hệ thống bệnh viện Saigon-ITO

(NLĐO) - Saigon-ITO mong muốn kết nối, hợp tác với Trường ĐH Cửu Long trong lĩnh vực y tế, góp phần chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân

Trường ĐH Cửu Long tiếp nhận giảng viên, sinh viên Đức và lưu học sinh Sri Lanka

(NLĐO) - Trường ĐH Cửu Long có văn bản chấp thuận cấp 5 suất học bổng toàn phần cho các lưu học sinh Sri Lanka

ĐH Cửu Long kiểm định chất lượng kiểm định chất lượng giáo dục
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo