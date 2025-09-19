Trường ĐH Cửu Long tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động 10 năm hợp tác và đào tạo quốc tế

Tham dự hội nghị có TS. Samlane Phankhavong - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào; ông Longphanh Phaodavanh, Lãnh sự phụ trách Văn hóa và Giáo dục, Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP HCM; lãnh đạo Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại TP HCM; lãnh đạo Cục Phát triển, Bộ Quốc phòng Campuchia; lãnh đạo các sở, ban ngành của các tỉnh Svay Rieng, Kampong Speu (Campuchia); lãnh đạo các tập đoàn, viện, công ty đến từ Nhật Bản, Úc, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ; bà Trịnh Thị Tâm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Sri Lanka…

Quang cảnh hội nghị

Đại biểu đến từ trong nước có PGS.TS Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Về phía Trường ĐH Cửu Long có Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc nhà trường.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư, tiến sĩ Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, chuyên môn quan trọng nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo.

Sau 10 năm triển khai, công tác hợp tác và đào tạo quốc tế của nhà trường đã đạt nhiều kết quả nổi bật, như: ký kết và triển khai hàng chục thỏa thuận hợp tác; tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên, nghiên cứu khoa học; đón nhận hàng trăm lưu học sinh quốc tế; đồng thời khẳng định vị thế của trường trong khu vực và quốc tế.

Bước vào giai đoạn 2025-2035, trước yêu cầu đổi mới giáo dục đại học và xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Trường ĐH Cửu Long xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục mở rộng và nâng tầm quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược, có uy tín trong khu vực và trên thế giới. Phấn đấu tăng cường số lượng sinh viên, giảng viên tham gia học tập, nghiên cứu, thực tập quốc tế, hướng tới chuẩn mực hội nhập.

Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư, tiến sĩ Lương Minh Cừ phát biểu khai mạc hội nghị

Tập trung xây dựng các chương trình đào tạo song bằng, liên thông quốc tế ở một số ngành trọng điểm. Đẩy mạnh công bố khoa học quốc tế và các hoạt động chuyển giao tri thức, công nghệ. Chủ động ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý và hợp tác đào tạo.

Hội nghị đã nghe TS. Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, báo cáo tổng kết hoạt động 10 năm hợp tác và đào tạo quốc tế, giai đoạn 2015-2025.

Việc hợp tác và đào tạo quốc tế của trường đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường hội nhập quốc tế, cụ thể: Thích ứng với xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thời đại 4.0. Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Khẳng định vị thế và thương hiệu trong khu vực và quốc tế. Tạo cơ hội học tập và việc làm cho sinh viên.

TS Nguyễn Thanh Dũng báo cáo tổng kết hoạt động 10 năm hợp tác và đào tạo quốc tế

Ông Longphanh Phaodavanh trình bày tham luận tại hội nghị

Trong giai đoạn 2015-2025, nhà trường mở rộng hợp tác với trên 20 quốc gia với 227 đoàn đến công tác và thành lập 52 đoàn đi công tác nước ngoài. Tổ chức ký kết hơn 98 ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài.

Tổ chức và đồng tổ chức 47 hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế với sự tham gia của nhà khoa học đến từ các quốc gia trong nhiều lĩnh vực. Có 182 bài báo, công trình khoa học được đăng trên các tạp chí, bài báo quốc tế thuộc danh mục của Scopus.

Một thành công nổi bật trong hợp tác quốc tế của Trường ĐH Cửu Long là phối hợp Công ty TNHH Điện Ssangyong - Hàn Quốc xây dựng Nhà máy Điện mặt trời có công suất 980KW được khánh thành và đưa vào hoạt động từ tháng 7-2019. Công trình này được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Trường ĐH Cửu Long (tỉnh Vĩnh Long) công trình năng lượng mặt trời có công suất lớn nhất trong các trường đại học tại Việt Nam.

Ngoài ra, trường còn thành lập 2 trung tâm đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài tại Lào; trao tặng 172 suất học bổng cho lưu học sinh đến tham gia học tập tại trường…

Tại hội nghị có 7 bài tham luận trực tiếp của các chuyên gia trao đổi, thảo luận về công tác hợp tác và đào tạo quốc tế tại Trường ĐH Cửu Long và Việt Nam: Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo đại học cho sinh viên Lào tại một số trường đại học tại Việt Nam. Đào tạo nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế tại Khoa khoa học sức khỏe, Trường ĐH Cửu Long: bối cảnh, kết quả và khuyến nghị. Thành tựu, thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài tại Trường ĐH Cửu Long. Chiến lược thu hút sinh viên quốc tế đến học tập và nghiên cứu tại Trường ĐH Cửu Long. Đổi mới đào tạo và hợp tác quốc tế nhằm kiến tạo vị thế Trường ĐH Cửu Long trong hệ sinh thái giáo dục toàn cầu…

PGS.TS Nguyễn Văn Phúc trao bằng khen của Bộ GD-ĐT cho các tập thể, cá nhân của Trường ĐH Cửu Long có thành tích xuất sắc trong hợp tác và đào tạo quốc tế giai đoạn 2015-2025

TS Samlane Phankhavong trao giấy khen cho tập thể, cá nhân Trường ĐH Cửu Long có thành tích xuất sắc trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho Lào

Theo ông Longphanh Phaodavanh - Lãnh sự phụ trách Văn hóa Giáo dục, Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP HCM - hoạt động hợp tác quốc tế phải hướng đến mục tiêu khai thác, tận dụng hiệu quả nguồn ngoại lực và sử dụng hiệu quả nội lực để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, giảng viên; tiếp nhận công nghệ đào tạo và nghiên cứu khoa học mới; thu hút các nguồn lực, học bổng cho sinh viên; tích cực hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế của nhà trường nói riêng, tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước. ông xác định: Việc quản lý hoạt động hợp tác quốc tế ở trường đại học thể hiện qua 4 nội dung chính đó là xây dựng kế hoạch hoạt động; tổ chức thực hiện hoạt động; đo lường, đánh giá hoạt động và cải tiến chất lượng hoạt động hợp tác quốc tế.

Chia sẻ những định hướng, giải pháp về hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo nguồn lực y tế tại Trường ĐH Cửu Long, TS. BS. CKII Nguyễn Công Cừu - Trường ĐH Cửu Long - đã đưa ra những khiến nghị dựa trên 4 trụ cột cốt lõi: Xây dựng Chiến lược HTQT đa chiều, có chỉ số đánh giá cụ thể (KPI). Tận dụng hợp tác quốc tế để giải quyết các thách thức nội tại. Đa dạng hóa các chương trình hợp tác cùng phát huy mạnh mẽ chương trình thực tập sinh. Tích hợp hợp tác quốc tế vào chiến lược phát triển tổng thể.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - nhấn mạnh: Kết quả hợp tác quốc tế trong 10 năm qua của Trường ĐH Cửu Long cho thấy tầm nhìn, sự đổi mới không ngừng. Trường đã chủ động hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới; tiếp nhận và đào tạo cho lưu học sinh học nước ngoài; thường xuyên phối hợp với các tổ chức, nhà khoa học đến từ nhiều quốc gia, ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác. Nhiều dự án được thực hiện thành công như chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên; các chương trình liên kết đào tạo, thực tập sinh; đầu tư dự án, tài trợ giáo dục và nghiên cứu khoa học...

Thành tựu nổi bật trong hợp tác quốc tế của trường là việc hợp tác với Công ty TNHH Điện Ssangyong - Hàn Quốc - xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời với công suất lớn nhất trong các trường đại học ở Việt Nam. Những kết quả phấn đấu này đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực ĐBSCL, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân thầy cô của Trường ĐH Cửu Long vinh dự nhận được bằng khen, giấy khen của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước, như: Bộ GD-ĐT tặng bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hợp tác và đào tạo quốc tế giai đoạn 2015-2025.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trường ĐH Cửu Long tổ chức ký kết hợp tác với các công ty, doanh nghiệp nước ngoài

Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tặng giấy khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho Lào; Cục Phát triển, Bộ Quốc phòng Campuchia tặng giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân. Giấy khen của Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka. Đồng thời, Trường ĐH Cửu Long tặng giấy khen cho 15 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hợp tác và đào tạo quốc tế.

Nhân lễ kỷ niệm 10 năm hợp tác và đào tạo quốc tế, Trường ĐH Cửu Long tổ chức ký kết hợp tác với các công ty, doanh nghiệp nước ngoài như: Reach for Training (Úc), Công ty Deng Shang Digital Marketing Co.,Ltd (Trung Quốc), Công ty PrediQt Business Solutions (Ấn Độ), Công ty AOC (Nhật Bản).

PGS.TS Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nhấn mạnh rằng từ kết quả đạt được của Trường ĐH Cửu Long, một trong những trường tư thục đầu tiên của vùng ĐBSCL, cho thấy tiềm năng hợp tác quốc tế còn rất lớn, rất cần được khuyến khích. Thứ trưởng cho biết Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển Giáo dục và Đào tạo cùng với Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế. PGS.TS Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại hội nghị Theo Thứ trưởng, đây là những bước quan trọng tiếp nối các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước cho ngành giáo dục. Thứ trưởng cũng cho biết việc hợp tác quốc tế là rất quan trọng đối với phát triển giáo dục và đào tạo. Do đó, mục tiêu đặt ra là đến năm 2030 thu hút du học sinh, sinh viên tối thiểu 1,5% trên tổng sinh viên đang học đại học tại Việt Nam. Trong Nghị quyết 71 cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2045 nước ta nằm trong tốp 20 hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới. Để đạt thêm những thành tựu trong tương lai, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc ghi nhận những đề xuất của Trường ĐH Cửu Long. Trong đó có việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Việt tại Lào. Vấn đề này đã được lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo sửa đổi, bổ sung thông tư liên quan. Thứ trưởng cũng yêu cầu Trường ĐH Cửu Long thời gian tới tiếp tục mở rộng hợp tác với các nước. Tạo điều kiện tốt nhất cho lưu học sinh các nước theo học tại trường, tăng cường nâng cao, thu hút giảng viên tại các nước đang phát triển....



