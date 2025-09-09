HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Trường ĐH Cửu Long ký kết hợp tác với Hệ thống bệnh viện Saigon-ITO

Tin - ảnh: Nguyễn Văn Dô

(NLĐO) - Saigon-ITO mong muốn kết nối, hợp tác với Trường ĐH Cửu Long trong lĩnh vực y tế, góp phần chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân

Chiều 9-9, lãnh đạo Trường ĐH Cửu Long có buổi tiếp và làm việc với Hệ thống bệnh viện Saigon - ITO về hợp tác toàn diện trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.

Tham dự buổi làm việc có ông Phạm Thế Đồng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống bệnh viện Saigon-ITO; BS.CK2. Nguyễn Thành Tâm, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế CTCH Sài Gòn, cùng các thành viên trong đoàn công tác.

Trường ĐH Cửu Long ký kết hợp tác với Hệ thống bệnh viện Saigon-ITO- Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc

Về phía Trường ĐH Cửu Long có Nhà Giáo ưu tú, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng - Phó Hiệu trưởng; Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan - Phó Hiệu trưởng; Thạc sĩ Nguyễn Cao Đạt - Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu; cùng lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Nhà Giáo ưu tú Lương Minh Cừ đã giới thiệu sơ lược về nhà trường. Theo đó, là trường đào tạo đa ngành nghề thuộc 4 lĩnh vực, gồm: Khoa học Sức khỏe, Khoa học xã hội và Nhân văn, Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh tế - Tài chính.

Trong đó, lĩnh vực Khoa học Sức khỏe có 9 ngành đào tạo đại học và 03 ngành chuyên khoa cấp 1. Quy mô đào tạo khối sức khỏe khoảng 12.000 sinh viên. Nhà trường đang đầu tư xây dựng tòa nhà 8 tầng phục vụ cho công tác đào tạo khối ngành Khoa học sức khỏe. Thời gian tới, hy vọng sự hợp tác giữa 2 bên sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp.

Hai bên đã thảo luận các vấn đề có khả năng hợp tác trong thời gian tới. Sau khi trao đổi, hai bên đã thống nhất ký kết bản ghi nhớ hợp tác toàn diện trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, bao gồm các hoạt động chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành trong các chương trình cộng đồng.

Tạo điều kiện tiếp nhận sinh viên các ngành chăm sóc sức khỏe của nhà trường đến thực hành, thực tập tại Hệ thống Bệnh viện Saigon-ITO. Hợp tác trong giáo dục đào tạo, hướng dẫn thực hành và nghiên cứu khoa học. Hợp tác tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe...

Trường ĐH Cửu Long ký kết hợp tác với Hệ thống bệnh viện Saigon-ITO- Ảnh 2.

Nhà giáo Ưu tú Lương Minh Cừ phát biểu tại buổi làm việc

Trường ĐH Cửu Long ký kết hợp tác với Hệ thống bệnh viện Saigon-ITO- Ảnh 3.

Hai bên ký kết bản ghi nhớ hợp tác

Tại buổi làm việc, ông Phạm Thế Đồng cho biết Saigon-ITO là hệ thống bệnh viện chuyên khoa về chấn thương chỉnh hình tại TP HCM. Hiện tại, Saigon-ITO có 2 bệnh viện và phòng khám đa khoa.

Với sứ mệnh mang những tiến bộ y học thế giới áp dụng tại Việt Nam, đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, Saigon-ITO đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong và ngoài nước.

Hướng đến của Saigon-ITO là chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, do đó mong muốn kết nối, hợp tác với Trường ĐH Cửu Long trong lĩnh vực y tế, góp phần chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân.

Trường ĐH Cửu Long cấp học bổng 1,8 tỉ đồng cho 5 lưu học sinh Sri Lanka

Trường ĐH Cửu Long cấp học bổng 1,8 tỉ đồng cho 5 lưu học sinh Sri Lanka

(NLĐO) - Theo kế hoạch, 4/5 lưu học sinh Sri Lanka sẽ sang Việt Nam học tập tại Trường ĐH Cửu Long vào ngày 18-8

Tân dược sĩ phát biểu xúc động tại lễ tốt nghiệp ở Trường ĐH Cửu Long

(NLĐO) - Ngày 2-8, Trường ĐH Cửu Long long trọng tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy cho 227 tân kỹ sư, dược sĩ.

Trường ĐH Cửu Long có 154 học viên trúng tuyển kỳ tuyển sinh đào tạo chuyên khoa cấp 1

(NLĐO) – Giám đốc Bệnh viên Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đánh giá cao quá trình đào tạo của Trường ĐH Cửu Long

