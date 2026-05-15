Trường ĐH dành 5 tỉ đồng khuyến khích sinh viên trải nghiệm quốc tế

Ngày 15-5, Trường ĐH Fulbright Việt Nam công bố chương trình "The Fulbright EPIC" năm 2026 do Quỹ Global Engagement tài trợ với tổng giá trị lên đến 5 tỉ đồng. Khoản tài trợ này được thiết kế nhằm đưa sinh viên bước ra thế giới thông qua loạt trải nghiệm học thuật chuyên sâu ở quốc tế.

Các đại diện Hội đồng Sinh viên Fulbright nhận quỹ hỗ trợ hơn 200 triệu đồng để hiện thực hóa ước mơ

Danh mục hỗ trợ gồm học hè quốc tế, trao đổi học kỳ, thực tập tại các phòng thí nghiệm, nghiên cứu, tham dự hội thảo khoa học, cọ xát tại các cuộc thi và chương trình thực tập quốc tế. Chương trình cũng "tiếp sức" cho các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển năng lực lãnh đạo và các hoạt động sáng tạo liên ngành của người học.

Đại diện nhà trường cho biết thông qua quỹ này, Fulbright Việt Nam mong muốn mở ra thêm nhiều cơ hội để sinh viên được học hỏi, khám phá thế giới và trưởng thành thông qua các chương trình học thuật và trải nghiệm quốc tế có chiều sâu.

Sự ra đời của chương trình phản ánh rõ xu hướng dịch chuyển tất yếu của giáo dục đại học hiện đại, chuyển trọng tâm từ truyền đạt kiến thức chuyên môn thuần túy sang nuôi dưỡng tư duy phản biện, khả năng sáng tạo, giao tiếp và hợp tác.

Đây được xem là giải pháp thực chất giúp thế hệ trẻ xây dựng năng lực thích ứng linh hoạt trong một thế giới đang biến động nhanh chóng bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và làn sóng toàn cầu hóa.

TS Đinh Vũ Trang Ngân, Hiệu trưởng ĐH Fulbright Việt Nam (áo xanh, giữa) cùng các gương mặt đầu tiên được trao giải thưởng từ The Fulbright EPIC.

Fulbright Việt Nam là trường đại học giáo dục khai phóng đầu tiên tại Việt Nam, thành lập năm 2016 trên nền tảng hợp tác Việt Nam – Mỹ. Trường hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận với sứ mệnh đào tạo những cá nhân có năng lực và trách nhiệm, đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội.



