"Cơ hội vàng" cho sinh viên Việt Nam tại các tập đoàn Nhật Bản

Chiều 15-5, Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) phối hợp cùng Tổ chức Xúc tiến Thương Mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức hội thảo "Lựa chọn nghề nghiệp làm việc tại Nhật Bản". Hội thảo thu hút đông đảo sinh viên các ngành cơ điện – điện tử, cơ khí, tự động hóa, công nghệ kỹ thuật và Nhật Bản học tham dự.

Tại hội thảo, ông Okabe Mitsutoshi, Trưởng đại diện JETRO tại TPHCM, cho biết đến năm 2025, số lượng người nước ngoài làm việc tại Nhật là khoảng 2,57 triệu. Đáng chú ý, từ năm 2020 đến nay, Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc để dẫn đầu về số lượng lao động.

Nhật Bản đang tích cực triển khai nhiều chương trình kết nối, giúp sinh viên Việt Nam tiếp cận gần hơn các cơ hội thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản hàng đầu

Hiện tại, hơn 600.000 người Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản. Trong đó, khoảng 120.000 nhân sự thuộc nhóm nhân lực chất lượng cao — những người có trình độ chuyên môn và kỹ thuật được đào tạo bài bản tại các trường đại học.

"Thay vì chỉ dựa vào nguồn lực trong nước, các tập đoàn Nhật hiện nay đặc biệt chú trọng việc tìm kiếm những nhân sự có tư duy quốc tế và nền tảng văn hóa đa dạng. Đây là chìa khóa để họ thực hiện hai mục tiêu chiến lược: mở rộng kinh doanh ra toàn cầu và thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua các công nghệ, góc nhìn mới" - ông Okabe khẳng định.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với cựu sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng Cao Ngọc Mạnh – kỹ sư trẻ từng đạt nhiều thành tích nổi bật trong học tập và nghiên cứu, hiện làm việc tại Nhật Bản.

Qua câu chuyện thực tế của mình, Mạnh đã chia sẻ hành trình từ giảng đường đại học đến môi trường làm việc quốc tế, truyền cảm hứng cho sinh viên đang định hướng nghề nghiệp toàn cầu.

Sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng hào hứng đặt câu hỏi, tìm hiểu về cơ hội việc làm tại Nhật

Ông Ngô Mậu Phong, đại diện Nipro Việt Nam, giới thiệu chuyên đề về công nghệ Nhật Bản trong sản xuất quả lọc thận nhân tạo (Dialyzer).



PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng, nhấn mạnh việc phối hợp tổ chức các chương trình kết nối doanh nghiệp quốc tế là hoạt động rất cần thiết, đặc biệt khi nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao đang được các doanh nghiệp Nhật Bản tuyển dụng mạnh mẽ.

Ngoài ra, hội thảo cũng thể hiện định hướng tăng cường hợp tác quốc tế giữa nhà trường với các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản trong đào tạo, thực tập và phát triển cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.