Trường ĐH FPT hợp tác với đại học trọng điểm Trung Quốc

Jinan University Vietnam Program (Jinan Vietnam) là chương trình liên kết đào tạo đại học giữa Trường Đại học FPT và Jinan University (ĐH Ký Nam, Trung Quốc). Việc triển khai chương trình mang đến cơ hội lớn cho sinh viên Việt Nam khi được tiếp cận trực tiếp với nền giáo dục đại học tiên tiến.

Jinan University Vietnam Program chính thức ra mắt với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, mở ra lộ trình đào tạo 2 năm học tại Việt Nam và 2 năm học tại Trung Quốc

Được thành lập từ năm 1906, Jinan University là một trong những cơ sở giáo dục đại học danh tiếng và lâu đời nhất Trung Quốc. Trường nằm trong danh sách "Dự án 211" và "Dự án Trường Đại học Hạng nhất kép" - các chương trình phát triển trường đại học đẳng cấp thế giới của Chính phủ Trung Quốc.

Jinan University hiện thuộc nhóm 501-600 trường đại học tốt nhất thế giới theo Times Higher Education World University Rankings 2026 và xếp thứ 540 trong bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026.

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc do Học viện Hoa văn thuộc Jinan University trực tiếp đào tạo. Đây là cơ sở giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc uy tín dành cho sinh viên quốc tế, với mạng lưới người học đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Học viện Hoa văn cũng là đơn vị tham gia nghiên cứu, phát triển trong lĩnh vực đào tạo tiếng Trung, khảo thí năng lực Hán ngữ và biên soạn giáo trình phục vụ giảng dạy tiếng Trung trong môi trường quốc tế

Tại Jinan Vietnam, sinh viên được học theo chương trình đào tạo và hệ thống quản lý chất lượng của Jinan University trong cả hai giai đoạn tại Việt Nam và Trung Quốc. Ngay từ năm đầu tiên, sinh viên nhập học được Jinan University cấp mã số sinh viên và sử dụng tài khoản chính thức trên hệ thống quản lý người học của trường.

Jinan Vietnam áp dụng chính sách hỗ trợ học phí trong cả hai giai đoạn đào tạo tại Việt Nam và Trung Quốc

Trong hai năm đầu tại Việt Nam, sinh viên được xây dựng nền tảng kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa và xã hội Trung Quốc. Đồng thời, chương trình trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết của công dân toàn cầu như tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và giao tiếp liên văn hóa.

Trong hai năm cuối, sinh viên chuyển tiếp sang Jinan University tại Quảng Châu để học tập theo các định hướng chuyên sâu, đồng thời trải nghiệm văn hóa bản địa, tham gia thực tập và hoàn tất chương trình cử nhân do Jinan University cấp bằng. Tại đây, các em được đào tạo thêm các kỹ năng về sư phạm, kinh doanh, thương mại quốc tế, marketing…

PGS-TS Li Ning, Phó Trưởng khoa Giảng dạy tiếng Trung, Học viện Hoa văn, Jinan University cho biết Học viện Hoa văn thường xuyên tổ chức các hoạt động thực tiễn như Góc tiếng Trung, Trại trải nghiệm văn hóa Trung Hoa, Diễn đàn giao lưu sinh viên Việt - Trung và các chương trình thực tập thực tế tại doanh nghiệp, giúp sinh viên vận dụng tiếng Trung trong môi trường thực tế.

TS David Hoang, Viện trưởng Viện Đại học Quốc tế FPT, Giám đốc Jinan Vietnam, chia sẻ: "Việc học tập và thực hành tiếng Trung ngay tại Quảng Châu - một trong những trung tâm kinh tế năng động nhất Trung Quốc giúp sinh viên tăng cường khả năng sử dụng tiếng Trung trong bối cảnh bản địa, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường thực tập và làm việc có yếu tố Trung Quốc cũng như quốc tế".

Từ trải nghiệm 2 năm học tập tại Quảng Châu, sinh viên dễ dàng thích nghi và làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia, công ty công nghệ, xuất nhập nhẩu, thương mại điện tử, du lịch và giáo dục… ở Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam và toàn cầu.