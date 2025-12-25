Ngày 25-12, Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM (UTH) tổ chức lễ khánh thành phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao. Sự kiện không chỉ ghi dấu bước phát triển mới trong chiến lược đào tạo – nghiên cứu của nhà trường mà còn thể hiện sự chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển các dự án đường sắt hiện đại của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, cơ quan ngoại giao, các nhà khoa học, chuyên gia, đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước...

Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao của UTH được xây dựng theo định hướng đào tạo dựa trên mô phỏng – phương thức đào tạo tiên tiến đang được áp dụng rộng rãi tại các quốc gia có hệ thống đường sắt phát triển. Hệ thống mô phỏng cho phép tái hiện toàn diện các kịch bản điều khiển, tổ chức vận hành và xử lý tình huống trong môi trường tiệm cận thực tế của đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Thông qua phòng mô phỏng, người học được rèn luyện kỹ năng điều hành, khai thác, xử lý tình huống và quản lý vận hành theo tiêu chuẩn công nghệ hiện đại. Quá trình đào tạo không chỉ chú trọng kiến thức lý thuyết mà còn tăng cường năng lực thực hành, giúp sinh viên, học viên làm quen với các tình huống phức tạp trong vận hành hệ thống đường sắt hiện đại.

PGS. TS. Nguyễn Tiến Thủy, Chủ tịch Hội đồng trường - Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM, khẳng định đây là nền tảng quan trọng để đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và cán bộ quản lý có khả năng tham gia trực tiếp vào các dự án đường sắt hiện đại của Việt Nam trong thời gian tới. Phòng mô phỏng không chỉ phục vụ đào tạo sinh viên, bồi dưỡng giảng viên mà còn là không gian kết nối đào tạo – nghiên cứu – hợp tác, từng bước hướng tới chuyển giao công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đường sắt.

Bên trong Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao

"Việc đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao thể hiện tầm nhìn dài hạn, tinh thần chủ động và trách nhiệm của Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển các công trình hạ tầng giao thông chiến lược của đất nước" - PGS. TS. Nguyễn Tiến Thủy chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh phát triển đường sắt, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao là một trong những định hướng chiến lược đã được Đảng và Nhà nước xác định trong tiến trình hiện đại hóa hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia. Đây là lĩnh vực có hàm lượng khoa học – công nghệ cao, đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn, kỹ thuật, tổ chức vận hành và chất lượng nguồn nhân lực.

Khánh thành phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao

"Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao là mô hình đào tạo hiện đại giúp người học tiếp cận trực diện với công nghệ trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong vận hành đường sắt" - Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tham quan phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao.

Bộ trưởng đề nghị Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM tập trung triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trước hết, cần phát huy tối đa hiệu quả phòng mô phỏng trong đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực, gắn chặt nội dung đào tạo với nhu cầu thực tiễn của ngành đường sắt. Đồng thời, nhà trường cần thiết lập và triển khai các chương trình đào tạo nâng cao, đặc biệt trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh trao đổi học thuật và nghiên cứu giữa nhà trường với các trường ĐH, viện nghiên cứu và các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng; đồng thời, huy động sự tham gia của các chuyên gia quốc tế trong giảng dạy và nghiên cứu. Việc tăng cường nghiên cứu khoa học, từng bước đề xuất các giải pháp kỹ thuật, mô hình vận hành và quản lý an toàn cho hệ thống đường sắt hiện đại cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Cùng với đó, Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM cần mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến, song song với đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên, chuyên gia đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của lĩnh vực đường sắt tốc độ cao.



