Phát biểu tại buổi lễ, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP HCM, nhấn mạnh việc đưa vào hoạt động Phòng Tư vấn sức khỏe tâm thần và chăm sóc da không chỉ là món quà ý nghĩa nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 mà còn thể hiện cam kết lâu dài của nhà trường trong chiến lược chăm lo đời sống thể chất và tinh thần trong nhà trường.

Trường ĐH Luật TP HCM khánh thành Phòng Tư vấn sức khỏe tâm thần và chăm sóc da nhân ngay ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại, áp lực học tập, công việc và các mối quan hệ xã hội có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tinh thần của người trẻ.

"Phòng tư vấn sẽ giúp sinh viên nhận diện sớm những dấu hiệu stress, lo âu, trầm cảm, được tư vấn và hỗ trợ tâm lý kịp thời để duy trì trạng thái tinh thần tích cực trong học tập và cuộc sống" - TS Sơn thông tin.

Phòng này trực thuộc Phòng Công tác sinh viên hoạt động định kỳ và hoàn toàn miễn phí với sự tham gia của các chuyên gia tâm lý và bác sĩ da liễu với không gian được thiết kế hiện đại, thân thiện và đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối.

Song song đó, hoạt động tư vấn chăm sóc da cho viên chức, người lao động nữ được xem như món quà tinh thần đặc biệt mà nhà trường gửi đến đội ngũ nữ viên chức.

"Khi người phụ nữ được chăm sóc và trân trọng, họ sẽ tỏa sáng hơn trong công việc, trong gia đình và những đóng góp cho cộng đồng", TS Sơn nhấn mạnh.

Không gian khu tư vấn sức khỏe tâm thần dành cho sinh viên

Triển lãm mini "Em, Gốm và Hoa" thu hút nhiều giảng viên nữ tham gia

Dịp này, nhà trường tổ chức chuỗi hoạt động đặc biệt nhằm chăm sóc toàn diện về sức khỏe, tinh thần và tôn vinh vẻ đẹp của viên chức, người lao động và sinh viên nữ như: Tổ chức triển lãm mini "Em, Gốm và Hoa"; giao lưu cùng vợ chồng họa sĩ Dương Hiển Chinh – Nguyễn Thu Hương với chuyên đề "Nghệ thuật gốm – nơi hội tụ của đất, lửa và cảm xúc người phụ nữ"...