Năm cam kết của Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Huế vừa được tái bổ nhiệm

Sáng 6-10, Trường Đại học (ĐH) Luật, ĐH Huế đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 55/NQ-HĐĐH của Hội đồng ĐH Huế về việc công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Luật, ĐH Huế nhiệm kỳ 2025 – 2030 và trao các quyết định về công tác bổ nhiệm lại, bổ nhiệm trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc trường.



Đại diện Hội đồng ĐH Huế trao quyết định tái bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Luật cho PGS-TS Đoàn Đức Lương (bìa trái).

Theo đó, PGS-TS Đoàn Đức Lương, nhà giáo ưu tú, giảng viên cao cấp, hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Với bề dày kinh nghiệm, thành tích quản lý và sự tín nhiệm, PGS-TS Đoàn Đức Lương được kỳ vọng sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ trước, cùng với tập thể lãnh đạo nhà trường đổi mới sáng tạo, thể hiện quyết tâm của Trường ĐH Luật, ĐH Huế trong việc khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo luật học uy tín.

Đảng uỷ, Hội đồng Trường ĐH Luật, ĐH Huế tặng hoa chúc mừng PGS-TS Đoàn Đức Lương (thứ 2 từ phải sang) tại lễ công bố.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Đoàn Đức Lương nêu ra 5 cam kết trong nhiệm kỳ mới. Thứ nhất là tiếp tục giữ gìn khối đoàn kết sức mạnh để cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, các kế hoạch được đề ra. Thứ hai là triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng và các hoạt động của Nhà trường, trong đó là Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 71 và Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới cũng như các Nghị quyết của ĐH Huế, TP Huế.

Đồng thời rà soát, đánh giá và xây dựng lộ trình cụ thể đáp ứng yêu cầu về chuẩn cơ sở giáo dục ĐH cũng như Quyết định số 1056 của Chính phủ phê duyệt Chương trình tăng cường khảo sát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân Luật giai đoạn 2023-2030.

Kế đó là triển khai quản trị ĐH gắn với chuyển đổi số, giảm bớt khâu trung gian. Cam kết cuối cùng của PGS-TS Đoàn Đức Lương là kết nối và triển khai có hiệu quả các hoạt động cho 100 thành viên trong mạng lưới cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam, với vai trò Chủ tịch mạng lưới.