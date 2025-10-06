Năm cam kết của Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Huế vừa được tái bổ nhiệm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Năm cam kết của Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Huế vừa được tái bổ nhiệm

Q.Nhật

(NLĐO) - Sau khi được tái bổ nhiệm nhiệm kỳ kế tiếp, PGS-TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật, ĐH Huế đã có 5 cam kết mạnh mẽ trong chặng đường mới.

Sáng 6-10, Trường Đại học (ĐH) Luật, ĐH Huế đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 55/NQ-HĐĐH của Hội đồng ĐH Huế về việc công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Luật, ĐH Huế nhiệm kỳ 2025 – 2030 và trao các quyết định về công tác bổ nhiệm lại, bổ nhiệm trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc trường.

Năm cam kết của Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Huế vừa được tái bổ nhiệm - Ảnh 1.

Đại diện Hội đồng ĐH Huế trao quyết định tái bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Luật cho PGS-TS Đoàn Đức Lương (bìa trái).

Theo đó, PGS-TS Đoàn Đức Lương, nhà giáo ưu tú, giảng viên cao cấp, hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Với bề dày kinh nghiệm, thành tích quản lý và sự tín nhiệm, PGS-TS Đoàn Đức Lương được kỳ vọng sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ trước, cùng với tập thể lãnh đạo nhà trường đổi mới sáng tạo, thể hiện quyết tâm của Trường ĐH Luật, ĐH Huế trong việc khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo luật học uy tín.

Năm cam kết của Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Huế vừa được tái bổ nhiệm - Ảnh 2.

Đảng uỷ, Hội đồng Trường ĐH Luật, ĐH Huế tặng hoa chúc mừng PGS-TS Đoàn Đức Lương (thứ 2 từ phải sang) tại lễ công bố.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Đoàn Đức Lương nêu ra 5 cam kết trong nhiệm kỳ mới. Thứ nhất là tiếp tục giữ gìn khối đoàn kết sức mạnh để cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, các kế hoạch được đề ra. Thứ hai là triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng và các hoạt động của Nhà trường, trong đó là Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 71 và Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới cũng như các Nghị quyết của ĐH Huế, TP Huế. 

Đồng thời rà soát, đánh giá và xây dựng lộ trình cụ thể đáp ứng yêu cầu về chuẩn cơ sở giáo dục ĐH cũng như Quyết định số 1056 của Chính phủ phê duyệt Chương trình tăng cường khảo sát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân Luật giai đoạn 2023-2030. 

Kế đó là triển khai quản trị ĐH gắn với chuyển đổi số, giảm bớt khâu trung gian. Cam kết cuối cùng của PGS-TS Đoàn Đức Lương là kết nối và triển khai có hiệu quả các hoạt động cho 100 thành viên trong mạng lưới cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam, với vai trò Chủ tịch mạng lưới.

Tin liên quan

Trường ĐH Luật Huế hoàn tất kiểm định chất lượng ở 3 bậc học

Trường ĐH Luật Huế hoàn tất kiểm định chất lượng ở 3 bậc học

(NLĐO) - Trường ĐH Luật, ĐH Huế đã được công nhận chất lượng giáo dục đối với 3 bậc học là ĐH, thạc sĩ và tiến sĩ, qua đó khẳng định chất lượng đào tạo.

Hành động đẹp của nam thủ khoa Trường ĐH Luật Huế

(NLĐO) - Sau khi nhận học bổng 30 triệu đồng, nam thủ khoa Trường ĐH Luật - ĐH Huế đã dành 10 triệu đồng để hỗ trợ những sinh viên khó khăn.

Trường ĐH Luật TP HCM rút ngắn thời gian đào tạo cử nhân

(NLĐO) - Trong năm học mới, Trường ĐH Luật TP HCM sẽ ứng dụng AI vào quản trị và giảng dạy, hướng đến cơ sở đào tạo luật hàng đầu Việt Nam và khu vực.

hiệu trưởng bổ nhiệm Đại học Huế Đại Học Luật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo