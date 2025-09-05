HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường ĐH Luật TP HCM rút ngắn thời gian đào tạo cử nhân

Huế Xuân

(NLĐO) - Trong năm học mới, Trường ĐH Luật TP HCM sẽ ứng dụng AI vào quản trị và giảng dạy, hướng đến cơ sở đào tạo luật hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Sau phần tiếp sóng trực tiếp lễ khai giảng năm học mới 2025 – 2026 và kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng 5-9, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP HCM, đã tiến hành nghi thức đánh trống khai giảng, chính thức khởi động năm học 2025 – 2026.

Trường ĐH Luật TP HCM rút ngắn thời gian đào tạo cử nhân- Ảnh 1.

Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP HCM đánh trống khai giảng năm học mới

Trong phát biểu khai giảng, Hiệu trường Trường ĐH Luật TP HCM cho biết năm học 2024 - 2025 đã khép lại với nhiều thành tựu nổi bật như giữ vững sự đoàn kết nội bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức và phát triển đội ngũ; hoàn thành công tác đào tạo với hàng nghìn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp; tuyển sinh đúng chỉ tiêu với hơn 3.600 sinh viên và học viên... Về cơ sở vật chất, nhà trường đã đưa cơ sở 3 vào khai thác, chuẩn bị triển khai phân hiệu tại Nha Trang và miền Trung.

"Bước sang năm học mới, nhà trường tập trung vào nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nổi bật nhất cải tiến chương trình đào tạo theo chuẩn mới, rút ngắn thời gian đào tạo xuống còn 3,5 năm, tổ chức thêm học kỳ hè để sinh viên có thể học vượt, sớm ra trường; thực hiện chiến lược chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2025 – 2030, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị và giảng dạy, hướng tới mục tiêu xây dựng trường trở thành cơ sở đào tạo luật hàng đầu Việt Nam và có uy tín trong khu vực" - TS Sơn cho biết.

Trường ĐH Luật TP HCM rút ngắn thời gian đào tạo cử nhân- Ảnh 2.

Năm học 2025 - 2026, Trường ĐH Luật TP HCM sẽ rút chương trình đào tạo từ 4 năm xuống còn 3,5 năm.

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng Lê Trường Sơn bày tỏ tri ân sâu sắc tới đội ngũ giảng viên, viên chức, sinh viên đã nỗ lực cống hiến, đồng thời kêu gọi toàn thể nhà trường đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn.

Sau bài phát biểu, TS Sơn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm truyền thống và 30 năm ngày mang tên trường, chuỗi sự kiện kỷ niệm sẽ diễn ra từ nay đến tháng 3-2026.

Ngoài ra, nhằm tăng tốc chuyển đổi số, nhà trường đã hợp tác với AI - Hay để trao tặng 15.000 tài khoản AI Hay Pro miễn phí cho sinh viên, giảng viên và viên chức. Đây là bước tiến quan trọng trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy và nghiên cứu pháp luật.


Tin liên quan

Nhà giáo phải vững trách nhiệm và "đỏ lửa" nghề!

Nhà giáo phải vững trách nhiệm và "đỏ lửa" nghề!

(NLĐO) - Đó là lời nhắn nhủ của thầy hiệu trường Trường CĐ Kinh tế TP HCM trong lễ khai giảng năm học mới 2025- 2026 diễn ra sáng 5-9.

Nhiều cảm xúc trong ngày khai giảng đặc biệt của học sinh đầu cấp

(NLĐO) - Ngoài chương trình khai giảng trực tiếp chung cả nước, nhiều trường học khắp TP HCM cũng tổ chức các hoạt động ý nghĩa, mang "màu cờ sắc áo" riêng

VIDEO: Xúc động lễ khai giảng năm học mới ở ngôi trường đặc biệt

(NLĐO) - Thay vì hát vang Quốc ca khi khai giảng năm học mới, các học sinh đặc biệt của trường THCS Xã Đàn hướng về cờ Tổ quốc, biểu thị bằng ngôn ngữ cử chỉ

khai giảng Trường ĐH Luật TP HCM sinh viên 3,5 năm thời gian đào tạo trường luật năm học mới TP HCM lễ khai giảng đặc biệt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo