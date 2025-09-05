Sau phần tiếp sóng trực tiếp lễ khai giảng năm học mới 2025 – 2026 và kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng 5-9, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP HCM, đã tiến hành nghi thức đánh trống khai giảng, chính thức khởi động năm học 2025 – 2026.

Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP HCM đánh trống khai giảng năm học mới

Trong phát biểu khai giảng, Hiệu trường Trường ĐH Luật TP HCM cho biết năm học 2024 - 2025 đã khép lại với nhiều thành tựu nổi bật như giữ vững sự đoàn kết nội bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức và phát triển đội ngũ; hoàn thành công tác đào tạo với hàng nghìn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp; tuyển sinh đúng chỉ tiêu với hơn 3.600 sinh viên và học viên... Về cơ sở vật chất, nhà trường đã đưa cơ sở 3 vào khai thác, chuẩn bị triển khai phân hiệu tại Nha Trang và miền Trung.



"Bước sang năm học mới, nhà trường tập trung vào nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nổi bật nhất cải tiến chương trình đào tạo theo chuẩn mới, rút ngắn thời gian đào tạo xuống còn 3,5 năm, tổ chức thêm học kỳ hè để sinh viên có thể học vượt, sớm ra trường; thực hiện chiến lược chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2025 – 2030, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị và giảng dạy, hướng tới mục tiêu xây dựng trường trở thành cơ sở đào tạo luật hàng đầu Việt Nam và có uy tín trong khu vực" - TS Sơn cho biết.

Năm học 2025 - 2026, Trường ĐH Luật TP HCM sẽ rút chương trình đào tạo từ 4 năm xuống còn 3,5 năm.

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng Lê Trường Sơn bày tỏ tri ân sâu sắc tới đội ngũ giảng viên, viên chức, sinh viên đã nỗ lực cống hiến, đồng thời kêu gọi toàn thể nhà trường đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn.

Sau bài phát biểu, TS Sơn phát động chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm truyền thống và 30 năm ngày mang tên trường, chuỗi sự kiện kỷ niệm sẽ diễn ra từ nay đến tháng 3-2026.

Ngoài ra, nhằm tăng tốc chuyển đổi số, nhà trường đã hợp tác với AI - Hay để trao tặng 15.000 tài khoản AI Hay Pro miễn phí cho sinh viên, giảng viên và viên chức. Đây là bước tiến quan trọng trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy và nghiên cứu pháp luật.



