Trường ĐH Luật TPHCM trang bị kỹ năng nghiên cứu khoa học pháp lý

Trường ĐH Luật TPHCM vừa tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 cho hệ đào tạo sau ĐH, chào đón các tân nghiên cứu sinh và tân học viên cao học.

Theo PGS-TS Trịnh Quốc Trung, Trưởng Phòng Đào tạo sau ĐH nhà trường, năm 2025, tổng chỉ tiêu tuyển sinh sau ĐH của trường đạt và vượt kế hoạch đề ra. Riêng chương trình tiến sĩ, nhà trường đã tuyển được 59 nghiên cứu sinh trên 60 chỉ tiêu qua 2 đợt tuyển sinh. Cơ cấu nghiên cứu sinh đa dạng về độ tuổi, giới tính và xuất thân học thuật, trong đó có nghiên cứu sinh trẻ nhất mới 23 tuổi. Chất lượng đầu vào ngày càng nâng cao, phản ánh niềm tin của xã hội đối với chương trình đào tạo sau ĐH của nhà trường.

Công tác đào tạo tiến sĩ được định hướng cho 2 nhóm đối tượng, kèm với cơ chế hỗ trợ chi phí nghiên cứu ngay tại trường.

Chương trình đào tạo sau ĐH năm 2025 gắn chặt với định hướng nghề nghiệp, tăng cường hợp tác quốc tế và khả năng ứng dụng các kỹ năng mới, đặc biệt là kỹ năng sử dụng AI trong lĩnh vực pháp lý.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, nhấn mạnh năm học 2025 - 2026 diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực pháp luật. Trong đó, Trường ĐH Luật TPHCM được giao nhiệm vụ lớn, hướng tới trở thành cơ sở đào tạo pháp luật trọng điểm của quốc gia.

Để đạt được mục tiêu này, nhà trường tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn vững vàng (từ tiến sĩ đến phó giáo sư, giáo sư) và kỹ năng giảng dạy hiện đại. Công tác đào tạo tiến sĩ được định hướng cho 2 nhóm đối tượng, đi kèm với cơ chế hỗ trợ chi phí nghiên cứu ngay tại trường. Chương trình đào tạo gắn chặt với định hướng nghề nghiệp, tăng cường hợp tác quốc tế và khả năng ứng dụng các kỹ năng mới, đặc biệt là kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực pháp lý.

Chia sẻ về kinh nghiệm viết luận văn, luận án, GS -TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, cho biết quá trình thực hiện luận án có thể chia thành 2 giai đoạn lớn: Chuẩn bị (tập trung tích lũy kiến thức, đọc sâu rộng các công trình khoa học trong 2-3 năm đầu) và viết luận án (chủ yếu vào năm cuối).

NCS - ThS Lý Thành Nhân, giảng viên Khoa Luật Thương mại, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng AI trong nghiên cứu khoa học pháp lý

Theo GS-TS Đỗ Văn Đại, người học có thể dùng AI để hỗ trợ tóm lược, hệ thống hóa nội dung nhưng cần trích dẫn đầy đủ nguồn tài liệu. Quan trọng nhất là khả năng nhận diện đúng vấn đề pháp lý và bảo đảm tính logic, nhất quán cho toàn bộ luận án.

NCS - ThS Lý Thành Nhân, giảng viên Khoa Luật Thương mại - Trường ĐH Luật TPHCM, cho rằng AI chỉ nên được sử dụng như công cụ hỗ trợ khi người nghiên cứu gặp khó khăn hoặc bế tắc. Các công cụ AI giúp quản lý, tái sử dụng và trình bày tài liệu phù hợp với từng sản phẩm học thuật, giảm bớt công việc thủ công, nhưng không thể thay thế tư duy nghiên cứu của người học.