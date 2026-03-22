Giáo dục

Trường ĐH Mở TPHCM dành 8% doanh thu học phí lập quỹ cho sinh viên nghiên cứu khoa học

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO)-Hơn 1.500 sinh viên Trường ĐH Mở TPHCM tham gia nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài đạt giải thưởng cấp bộ, được ứng dụng khởi nghiệp.

Ngày 22-3, Trường ĐH Mở TPHCM tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2026, đồng thời triển khai định hướng phát triển phong trào này trong giai đoạn 2026–2027.

GS Nguyễn Minh Hà phát biểu tại hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học.

Phát biểu tại hội nghị, GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên của trường đang đạt được nhiều kết quả tích cực với quy mô ngày càng mở rộng. Hiện có hơn 1.500 sinh viên tham gia nghiên cứu, chiếm khoảng 8% tổng số sinh viên toàn trường cùng hơn 500 đề tài thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đáng chú ý, trong hai năm gần đây, nhà trường đã mở rộng đối tượng tham gia nghiên cứu, không chỉ dành cho sinh viên hệ chính quy mà còn bao gồm sinh viên hệ từ xa và vừa làm vừa học. Điều này góp phần tăng tính đa dạng và thực tiễn cho các đề tài nghiên cứu.

Về thành tích, Trường ĐH Mở TPHCM liên tục đạt nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp bộ. Riêng trong năm qua, sinh viên của trường đã giành được 12 giải thưởng cấp bộ cùng một giải thưởng khởi nghiệp cấp quốc gia, khẳng định chất lượng và tiềm năng nghiên cứu của người học.

Theo lãnh đạo nhà trường, nguồn lực tài chính dành cho nghiên cứu khoa học vẫn còn dư địa lớn. Cụ thể, 8% doanh thu học phí được trích lập cho quỹ nghiên cứu khoa học và chỉ sử dụng cho mục đích này, song hiện vẫn chưa được khai thác hết.

Trong thời gian tới, định hướng nghiên cứu của trường sẽ có sự chuyển dịch rõ nét, từ tập trung công bố bài báo khoa học sang đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp. Quy trình hỗ trợ các dự án khởi nghiệp cũng sẽ được chuẩn hóa tương tự như nghiên cứu khoa học, từ xét duyệt đề cương, cấp kinh phí đến tổ chức các cuộc thi.

Hội nghị được xem là bước đệm quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học sinh viên, đồng thời tạo môi trường thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong cộng đồng người học.

Nghiên cứu khoa học sinh viên: Hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, từ giảng đường đến thực tiễn

Nghiên cứu khoa học sinh viên: Hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, từ giảng đường đến thực tiễn

(NLĐO)– Nghiên cứu khoa học sinh viên là giải pháp thiết thực, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

"Hỗ trợ tâm lý cho người bị ung thư" đoạt giải nhất Nghiên cứu khoa học Euréka năm 2025

(NLĐO)- Giải thưởng thể hiện năng lực nghiên cứu vững vàng của sinh viên, định hướng đào tạo, nghiên cứu gắn liền thực tiễn lâm sàng của nhà trường và bệnh viện

Sinh viên Việt "xuất ngoại", trình bày nghiên cứu khoa học bằng 3 ngôn ngữ

(NLĐO) - Thay vì đi du lịch, nhiều bạn trẻ lựa chọn trải nghiệm một mùa hè đặc biệt cùng sinh viên, giảng viên quốc tế.

