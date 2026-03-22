Ngày 22-3, Trường ĐH Mở TPHCM tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2026, đồng thời triển khai định hướng phát triển phong trào này trong giai đoạn 2026–2027.

GS Nguyễn Minh Hà phát biểu tại hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học.

Phát biểu tại hội nghị, GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên của trường đang đạt được nhiều kết quả tích cực với quy mô ngày càng mở rộng. Hiện có hơn 1.500 sinh viên tham gia nghiên cứu, chiếm khoảng 8% tổng số sinh viên toàn trường cùng hơn 500 đề tài thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đáng chú ý, trong hai năm gần đây, nhà trường đã mở rộng đối tượng tham gia nghiên cứu, không chỉ dành cho sinh viên hệ chính quy mà còn bao gồm sinh viên hệ từ xa và vừa làm vừa học. Điều này góp phần tăng tính đa dạng và thực tiễn cho các đề tài nghiên cứu.

Về thành tích, Trường ĐH Mở TPHCM liên tục đạt nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp bộ. Riêng trong năm qua, sinh viên của trường đã giành được 12 giải thưởng cấp bộ cùng một giải thưởng khởi nghiệp cấp quốc gia, khẳng định chất lượng và tiềm năng nghiên cứu của người học.

Theo lãnh đạo nhà trường, nguồn lực tài chính dành cho nghiên cứu khoa học vẫn còn dư địa lớn. Cụ thể, 8% doanh thu học phí được trích lập cho quỹ nghiên cứu khoa học và chỉ sử dụng cho mục đích này, song hiện vẫn chưa được khai thác hết.

Trong thời gian tới, định hướng nghiên cứu của trường sẽ có sự chuyển dịch rõ nét, từ tập trung công bố bài báo khoa học sang đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp. Quy trình hỗ trợ các dự án khởi nghiệp cũng sẽ được chuẩn hóa tương tự như nghiên cứu khoa học, từ xét duyệt đề cương, cấp kinh phí đến tổ chức các cuộc thi.

Hội nghị được xem là bước đệm quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học sinh viên, đồng thời tạo môi trường thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong cộng đồng người học.