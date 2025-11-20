Trường ĐH Ngân hàng TP HCM có thêm 12 giáo sư, phó giáo sư

Ngày 20-11, tại kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.1982 – 20.11.2025 của Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, 12 nhà giáo đạt chuẩn giáo sư và phó giáo sư được vinh danh.

Tân giáo sư của Trường ĐH Ngân hàng TP HCM là hiệu trưởng nhà trường

12 tân giáo sư, phó giáo sư năm 2025 của nhà trường được vinh danh trong ngày 20-11

Trong số 12 người đạt chuẩn, GS-TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, là tân giáo sư duy nhất.

Tại buổi lễ, tân giáo sư Nguyễn Đức Trung đã chỉ ra "2 điều sai" khiến ông suy nghĩ, từ đó làm cơ sở để ông quay trở lại trường, đồng thời hạ quyết tâm gắn bó với sự nghiệp "trồng người", mong muốn đưa Trường ĐH Ngân hàng TP HCM phát triển vững mạnh hơn nữa.

Tân giáo sư Nguyễn Đức Trung chia sẻ lý do gắn bó với nghề "trồng người" trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Nhà giáo nhân dân-TS Nguyễn Văn Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trong hành trình 49 năm hình thành và phát triển, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM đã có những thành tích nổi trội.

Trường có quy mô và chất lượng đội ngũ giảng viên không ngừng được nâng cao, hiện nhà trường đã có trên 270 tiến sĩ, giáo sư và phó giáo sư. Tổng số cán bộ, công chức và người lao động hiện nay đã lên đến gần 600 người, khẳng định vị thế là một trường lớn, đa ngành, có uy tín và đóng góp quan trọng cho ngành ngân hàng và nền kinh tế.

Ngoài ra, trong buổi lễ còn trao danh hiệu nhà giáo ưu tú, bằng khen chiến sĩ thi đua ngành, kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngân hàng cho các giảng viên.

Trước đó, ngày 19-11, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 cho 900 ứng viên. Trong đó, có 71 giáo sư và 829 phó giáo sư.



