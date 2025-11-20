HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trường ĐH Ngân hàng TP HCM có thêm 12 giáo sư, phó giáo sư

Tin - ảnh- video: Huế Xuân

(NLĐO) - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP HCM là giáo sư duy nhất của trường được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận năm 2025.

Ngày 20-11, tại kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.1982 – 20.11.2025 của Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, 12 nhà giáo đạt chuẩn giáo sư và phó giáo sư được vinh danh.

Trường ĐH Ngân hàng TP HCM có thêm 12 giáo sư, phó giáo sư - Ảnh 1.

Tân giáo sư của Trường ĐH Ngân hàng TP HCM là hiệu trưởng nhà trường

Trường ĐH Ngân hàng TP HCM có thêm 12 giáo sư, phó giáo sư - Ảnh 2.

12 tân giáo sư, phó giáo sư năm 2025 của nhà trường được vinh danh trong ngày 20-11

Trong số 12 người đạt chuẩn, GS-TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, là tân giáo sư duy nhất.

Tại buổi lễ, tân giáo sư Nguyễn Đức Trung đã chỉ ra "2 điều sai" khiến ông suy nghĩ, từ đó làm cơ sở để ông quay trở lại trường, đồng thời hạ quyết tâm gắn bó với sự nghiệp "trồng người", mong muốn đưa Trường ĐH Ngân hàng TP HCM phát triển vững mạnh hơn nữa.

Tân giáo sư Nguyễn Đức Trung chia sẻ lý do gắn bó với nghề "trồng người" trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Nhà giáo nhân dân-TS Nguyễn Văn Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trong hành trình 49 năm hình thành và phát triển, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM đã có những thành tích nổi trội.

Trường có quy mô và chất lượng đội ngũ giảng viên không ngừng được nâng cao, hiện nhà trường đã có trên 270 tiến sĩ, giáo sư và phó giáo sư. Tổng số cán bộ, công chức và người lao động hiện nay đã lên đến gần 600 người, khẳng định vị thế là một trường lớn, đa ngành, có uy tín và đóng góp quan trọng cho ngành ngân hàng và nền kinh tế.

Ngoài ra, trong buổi lễ còn trao danh hiệu nhà giáo ưu tú, bằng khen chiến sĩ thi đua ngành, kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngân hàng cho các giảng viên.

Trước đó, ngày 19-11, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 cho 900 ứng viên. Trong đó, có 71 giáo sư và 829 phó giáo sư.


Tin liên quan

Trường Đại học Thủ Dầu Một có thêm 5 Phó Giáo sư

Trường Đại học Thủ Dầu Một có thêm 5 Phó Giáo sư

(NLĐO) – Các tân Phó Giáo sư của Trường Đại học Thủ Dầu Một đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận.

Phó giáo sư Việt Nam được bầu vào Viện hàn lâm Pháp

(NLĐO) - PGS-TS Nguyễn Tuấn Cường được bầu làm Viện sĩ Thông tấn nước ngoài của Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn, một trong năm Viện hàn lâm của Viện Pháp.

ĐHQG TP HCM có 51 ứng viên đạt chuẩn giáo sư và phó giáo sư

(NLĐO) - Trong số 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, ĐHQG TP HCM có có 51 ứng viên.

TP HCM phó giáo sư Trường ĐH Ngân hàng TP HCM vinh danh nhà giáo Việt nam giáo sư
