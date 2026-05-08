Trường ĐH Ngân hàng TPHCM tăng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH năm 2026

PGS-TS Nguyễn Văn Thụy, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, cho biết tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH năm 2026 là 5.220, tăng 198 so với kế hoạch ban đầu.

Nhiều ngành/chương trình của Trường ĐH Ngân hàng TPHCM tăng chỉ tiêu như chương trình tiếng Anh bán phần, ngành tài chính - ngân hàng tăng từ 1.200 lên 1.240, ngành hệ thống thông tin quản lý tăng từ 120 lên 160, ngành kinh tế quốc tế từ 80 lên 120, kinh doanh quốc tế từ 80 lên 115.

PGS - TS Nguyễn Văn Thụy, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh cho học sinh lớp 12



Với chương trình chính quy chuẩn, ngành marketing tăng 10 chỉ tiêu (từ 120 lên 130), công nghệ tài chính 130 (tăng 10 chỉ tiêu), logistics và quản lý chuỗi cung ứng tăng từ 120 lên 130, ngôn ngữ Trung Quốc tăng 40 chỉ tiêu (từ 80 lên 120); trong khi ngành ngôn ngữ Anh giảm 35 chỉ tiêu (từ 150 xuống còn 115 chỉ tiêu).

Ông Thụy cũng cho biết năm 2026, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM sử dụng 5 phương thức xét tuyển áp dụng cho các ngành/chương trình đào tạo. Cụ thể:

Phương thức 1: Phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT

Chương trình áp dụng: ĐH chính quy chuẩn, ĐH chính quy (tiếng Anh bán phần) và chương trình đào tạo đặc biệt ngành ngôn ngữ Anh, ĐH chính quy quốc tế song bằng, chương trình tinh hoa (Elite Class).

Phương thức 2: Xét tuyển tổng hợp

Chương trình áp dụng: ĐH chính quy tiếng Anh bán phần và chương trình đào tạo đặc biệt ngành ngôn ngữ Anh và ĐH chính quy quốc tế cấp song bằng, chương trình tinh hoa.

Phương thức 3: Xét tuyển kết quả thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT năm 2026.

Chương trình áp dụng: ĐH chính quy chuẩn, ĐH chính quy tiếng Anh bán phần và chương trình đào tạo đặc biệt ngành ngôn ngữ Anh, chương trình tinh hoa.

Phương thức 4: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Chương trình áp dụng: ĐH chính quy chuẩn, ĐH chính quy tiếng Anh bán phần và chương trình đào tạo đặc biệt ngành ngôn ngữ Anh, ĐH chính quy quốc tế cấp song bằng, chương trình tinh hoa.

Phương thức 5: Xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn

Chương trình áp dụng: Chương trình ĐH chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng.

Các ngành/chương trình tuyển sinh năm 2026 của Trường ĐH Ngân hàng TPHCM:

Xem chi tiết thông tin tuyển sinh 2026 của Trường ĐH Ngân hàng TPHCM