Giáo dục

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM có hiệu trưởng mới

Huy Lân

(NLĐO) - PGS-TS Trần Mạnh Hà, nguyên Phó Hiệu trưởng, được Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Ngày 11-5, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) cho biết nguyên phó Hiệu trưởng Trần Mạnh Hà đã được Hội đồng trường bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng. Cùng với đó, Ban Giám hiệu nhiệm kỳ 2026 – 2030 cũng chính thức ra mắt.

PGS-TS Trần Mạnh Hà là chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin với các hướng nghiên cứu gồm mạng máy tính, hệ thống phân tán, khai phá dữ liệu, bảo mật máy tính, chuyển đổi số và quản trị hệ thống.

PGS TS Trần Mạnh Hà (trái) nhận quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM

Ông hoàn thành chương trình kỹ sư công nghệ thông tin tại Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) năm 1999, chương trình thạc sĩ khoa học máy tính tại Trường ĐH Birmingham, Vương quốc Anh năm 2005. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ khoa học máy tính tại Trường ĐH Jacobs, Đức năm 2009 và được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước phong học hàm Phó Giáo sư công nghệ thông tin năm 2016.

Về công tác, từ năm 2009 đến 2019 ông tham gia giảng dạy và giữ chức vụ Trưởng Khoa Công nghệ thông tin tại Trường ĐH Quốc tế  (ĐHQG TPHCM). 

Từ năm 2019 đến 2023, ông lần lượt được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng và Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TPHCM. 

Từ năm 2023 đến 2026, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Khu Công nghệ phần mềm kiêm Phó trưởng Ban Đào tạo ĐHQG TPHCM.

Việc bổ nhiệm PGS- TS Trần Mạnh Hà giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM nhiệm kỳ 2026 – 2030 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy chiến lược phát triển nhà trường trong bối cảnh giáo dục ĐH đang chuyển mình theo hướng số hóa, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Hiệu trưởng HUFLIT: "Điểm chuẩn không đo giá trị con người"

Hiệu trưởng HUFLIT: “Điểm chuẩn không đo giá trị con người”

(NLĐO)- Hiệu trưởng HUFLIT khích lệ tân sinh viên rằng chỉ có nỗ lực và bản lĩnh mới làm nên thành công.

Hiệu trưởng HUFLIT: “AI không thể có lương tâm và đạo đức”

(NLĐO) - Hiệu trưởng HUFLIT nhấn mạnh giá trị con người trong thời đại công nghệ, gửi gắm thông điệp về thái độ sống, trách nhiệm trên hành trình lập nghiệp.

HUFLIT công bố điểm chuẩn học bạ, đánh giá năng lực

(NLĐO) - Ngày 3-7, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM (HUFLIT) công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển học bạ và xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức năm 2021, đợt xét tuyển từ ngày 1-3 đến 30-6.

