Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM có hiệu trưởng mới

Ngày 11-5, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) cho biết nguyên phó Hiệu trưởng Trần Mạnh Hà đã được Hội đồng trường bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng. Cùng với đó, Ban Giám hiệu nhiệm kỳ 2026 – 2030 cũng chính thức ra mắt.

PGS-TS Trần Mạnh Hà là chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin với các hướng nghiên cứu gồm mạng máy tính, hệ thống phân tán, khai phá dữ liệu, bảo mật máy tính, chuyển đổi số và quản trị hệ thống.

PGS TS Trần Mạnh Hà (trái) nhận quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM

Ông hoàn thành chương trình kỹ sư công nghệ thông tin tại Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) năm 1999, chương trình thạc sĩ khoa học máy tính tại Trường ĐH Birmingham, Vương quốc Anh năm 2005. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ khoa học máy tính tại Trường ĐH Jacobs, Đức năm 2009 và được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước phong học hàm Phó Giáo sư công nghệ thông tin năm 2016.

Về công tác, từ năm 2009 đến 2019 ông tham gia giảng dạy và giữ chức vụ Trưởng Khoa Công nghệ thông tin tại Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM).

Từ năm 2019 đến 2023, ông lần lượt được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng và Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TPHCM.

Từ năm 2023 đến 2026, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Khu Công nghệ phần mềm kiêm Phó trưởng Ban Đào tạo ĐHQG TPHCM.

Việc bổ nhiệm PGS- TS Trần Mạnh Hà giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM nhiệm kỳ 2026 – 2030 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy chiến lược phát triển nhà trường trong bối cảnh giáo dục ĐH đang chuyển mình theo hướng số hóa, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.