Thời sự Chính trị

Trường ĐH Nông Lâm TP HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO)- Trường ĐH Nông Lâm TP HCM kỷ niệm 70 năm thành lập, nhận Huân chương Lao động hạng nhì và công bố chiến lược vươn tầm quốc tế.

Ngày 15-11, Trường ĐH Nông Lâm TP HCM tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập. Tham dự sự kiện có lãnh đạo Bộ GD ĐT, UBND các tỉnh/TP, lãnh đạo các trường ĐH trong và ngoài nước...

Trường ĐH Nông Lâm TP HCM nhận Huân chương Lao động Nhì - Ảnh 1.

Đại diện Trường ĐH Nông Lâm TP HCM nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

Tại lễ kỷ niệm, PGS-TS Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP HCM, cho biết qua quá trình hình thành, phát triển đến nay, trường trở thành cơ sở giáo dục ĐH đào tạo đa ngành, trung tâm tri thức - công nghệ - đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Nhà trường đã đào tạo hơn 100.000 kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ; khẳng định vai trò tiên phong trong nghiên cứu và chuyển giao khoa học phục vụ nền nông nghiệp và kinh tế Việt Nam. 

Trường ĐH Nông Lâm TP HCM đề ra sứ mệnh kiến tạo hệ sinh thái tri thức - công nghệ cho nền nông nghiệp hiện đại, nhân văn và bền vững với tinh thần "Đổi mới để phụng sự cộng đồng - Kết nối để vươn tầm thế giới". Nhà trường hướng đến mô hình ĐH xanh, số, nghiên cứu, phục vụ cộng đồng và đạt chuẩn quốc tế.

Hai mũi nhọn chiến lược gồm khoa học – công nghệ và đổi mới mô hình đào tạo. Trường phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng bền vững; thúc đẩy ứng dụng AI, IoT, Big Data, blockchain, công nghệ sinh học nhằm chuyển đổi nền nông nghiệp truyền thống. Nhiều dự án như năng lượng sinh học từ chất thải, giống cây con thích ứng khí hậu, truy xuất nguồn gốc nông sản… thể hiện mục tiêu hướng đến "Nông nghiệp vì hành tinh xanh".

Ở lĩnh vực đào tạo, trường đang tái thiết toàn diện để trở thành ĐH số: LMS đồng bộ, 70% môn E-learning, 100% học phần có học liệu số, phát triển các chương trình quốc tế, mở ngành mới và thúc đẩy giáo dục khai phóng tri thức.

Trong hội nhập quốc tế, trường đã ký hơn 150 hợp tác ghi nhớ với các ĐH lớn trên thế giới, đặt mục tiêu mỗi năm có thêm hội thảo quốc tế, dự án quốc tế và thỏa thuận hợp tác mới – tạo nền tảng để trở thành ĐH có uy tín toàn cầu. Cùng với đó, nhà trường xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, kết nối hơn 200 doanh nghiệp qua mô hình "đồng kiến tạo" nhằm gắn kết đào tạo - nghiên cứu - chuyển giao - khởi nghiệp.

Xác định tự chủ ĐH là nền tảng đổi mới, trường đầu tư mạnh cho hạ tầng, phòng thí nghiệm quốc tế, nông nghiệp công nghệ cao, đa dạng hóa nguồn thu và phát triển đội ngũ tinh hoa. Nhà trường đặt mục tiêu trở thành ĐH nghiên cứu uy tín quốc tế vào năm 2045, dựa trên ba giá trị: Đổi mới – hội nhập – phụng sự.

Dịp này, Trường ĐH Nông Lâm TP HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch Nước trao tặng. Ngoài ra, PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng, nguyên quyền Hiệu trưởng nhà trường, được nhận Huân chương Lao động hạng nhì; TS Bùi Ngọc Hùng, Chủ tịch Hội đồng trường, được nhận Huân chương Lao động hạng ba.

Tin liên quan

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Trường ĐH Nông lâm TP HCM cần lấy lợi thế làm chiến lược phát triển

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Trường ĐH Nông lâm TP HCM cần lấy lợi thế làm chiến lược phát triển

(NLĐO)- Ngày 23-2, ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã có buổi làm việc với Trường ĐH Nông Lâm TP HCM. Tại đây, ông đã có những trao đổi với trường về chiến lược, định hướng phát triển nhà trường trong thời gian tới.

Trường ĐH Nông lâm TP HCM công bố điểm sàn, một số ngành có lưu ý đặc biệt

(NLĐO) - Ngoài điểm sàn chung cho tất cả các ngành, thí sinh đăng ký vào ngành sư phạm của trường cần chú ý yêu cầu kèm theo.

Trường ĐH Nông lâm TP HCM vẫn xét tuyển học bạ

(NLĐO)- Năm 2025, Trường ĐH Nông lâm TP HCM sử dụng 5 phương thức xét tuyển vào các ngành, các chương trình đào tạo.

Trường ĐH Nông Lâm TP HCM đổi mới, sáng tạo kỷ nguyên số 70 năm Trường đh nông lâm tp hcm
