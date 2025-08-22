"Vượt mặt" ngành thú y, ngôn ngữ Anh dẫn đầu điểm chuẩn Trường ĐH Nông lâm TP HCM

Chiều 22-8, Trường ĐH Nông Lâm TP HCM chính thức ban hành quyết định điểm trúng tuyển trình độ đại học và cao đẳng ngành giáo dục mầm non hệ chính quy năm 2025. Điểm chuẩn áp dụng cho thí sinh là học sinh THPT, không tính ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

Theo đó, năm nay điểm chuẩn Trường ĐH Nông lâm TP HCM dao động từ 16- 24,9 (xét điểm thi tốt nghiệp THPT), 601 - 1.000 (xét điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TP HCM).

Ở năm 2024, với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành thú y có mức điểm chuẩn cao nhất là 25. Tuy nhiên, năm 2025, vị trí quán quân thuộc về ngành ngôn ngữ Anh với 24,9 điểm. Ngành thú y xếp vị trí thứ 2 với 24,65 điểm.

Ngành chế biến nông sản, cảnh quan và kỹ thuật hoa viên, công nghệ chế biến lâm sản, công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (phân hiệu Ninh Thuận), nông học (phân hiệu Ninh Thuận, phân hiệu Gia Lai), ngôn ngữ Anh (phân hiệu Ninh Thuận) là những ngành có mức điểm chuẩn thấp nhất, cùng 16 điểm.

Điểm chuẩn của Trường ĐH Nông Lâm TP HCM

Đáng chú ý, điểm chuẩn các ngành đào tạo tại 2 phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận "dễ thở" hơn, dao động trong khoảng 16- 18 điểm.