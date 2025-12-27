Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đổi tên mới

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định 2809/QĐ-TTg đổi tên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thành Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM.

Quyết định nêu rõ ngoài các ngành công nghệ kỹ thuật và các ngành khác, Trường ĐH Công nghệ Kỹ Thuật TPHCM tiếp tục đào tạo các ngành sư phạm theo quy định.

Bộ GD-ĐT, UBND TPHCM và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hướng dẫn, giám sát quá trình đổi tên bảo đảm minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, liên tục của nhà trường; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị về việc đổi tên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thành Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM được hình thành và phát triển trên cơ sở Ban Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật, thành lập ngày 5-10-1962. Ngày 21-9-1972, trường được đổi tên thành Trung tâm CĐ Sư phạm Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ - Thủ Đức. Năm 1974, trường được nâng cấp thành Trường ĐH Giáo dục Thủ Đức. Ngày 27-1-1976, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức. Năm 1984, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức hợp nhất với Trường Trung học Công nghiệp Thủ Đức và đổi tên thành Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.



