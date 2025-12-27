HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đổi tên mới

Huế Xuân

(NLĐO) - Sau khi đổi tên, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM tiếp tục đào tạo các ngành công nghệ kỹ thuật và các ngành sư phạm theo quy định

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định 2809/QĐ-TTg đổi tên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thành Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM có tên mới - Ảnh 1.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đổi tên thành Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM

Quyết định nêu rõ ngoài các ngành công nghệ kỹ thuật và các ngành khác, Trường ĐH Công nghệ Kỹ Thuật TPHCM tiếp tục đào tạo các ngành sư phạm theo quy định.

Bộ GD-ĐT, UBND TPHCM và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hướng dẫn, giám sát quá trình đổi tên bảo đảm minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, liên tục của nhà trường; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị về việc đổi tên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thành Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM được hình thành và phát triển trên cơ sở Ban Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật, thành lập ngày 5-10-1962.

Ngày 21-9-1972, trường được đổi tên thành Trung tâm CĐ Sư phạm Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ - Thủ Đức.

Năm 1974, trường được nâng cấp thành Trường ĐH Giáo dục Thủ Đức.

Ngày 27-1-1976, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức.

Năm 1984, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức hợp nhất với Trường Trung học Công nghiệp Thủ Đức và đổi tên thành Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.


VIDEO: Có gì trong phòng thí nghiệm 40 tỉ đồng của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM?

(NLĐO) - Phòng thí nghiệm Cơ khí và động lực học của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM vừa được khánh thành với tổng mức đầu tư 40 tỉ đồng.

Chủ tịch Quốc hội Cuba thăm Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

(NLĐO)- Chủ tịch Quốc hội Cuba Juan Esteban Lazo Hernández thăm và làm việc tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, củng cố hợp tác Việt Nam – Cuba.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM ra mắt mạng lưới đào tạo xuất sắc năng lượng xanh

(NLĐO) - Ngày 26-9, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM tổ chức lễ ký kết hợp tác mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng lĩnh vực năng lượng tái tạo.

