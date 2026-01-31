HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục Sau bục giảng

Trường ĐH tăng thưởng Tết và thu nhập tăng thêm cho gần 500 người

Huế Xuân

(NLĐO) - Đây không chỉ là món quà Tết ấm áp mà còn là sự ghi nhận xứng đáng về những thành tựu đột phá của Trường ĐH Luật TPHCM trong năm 2025.

Trong chương trình Gặp mặt cuối năm Ất Tỵ - Mừng xuân Bính Ngọ năm 2026 của Trường ĐH Luật TPHCM mới đây, lãnh đạo nhà trường đã thông báo tin vui đến gần 500 giảng viên và người lao động.

Cụ thể, nhà trường sẽ tăng 10% đối với khoản tiền thưởng chung, tăng 5% đối với khoản tiền thưởng danh hiệu thi đua, đồng thời chi bổ sung một tháng thu nhập tăng thêm năm 2025 đối với tất cả viên chức và người lao động của nhà trường.

Trường ĐH "chơi lớn", tăng thưởng Tết và thu nhập tăng thêm cho gần 500 người - Ảnh 1.

Công đoàn trường đã tổ chức Hội thi gói bánh chưng, bánh tét với chủ đề “Xuân ULAW – 50 năm chung một mái nhà” thu hút 14 đội thi đến từ các tổ công đoàn khoa, viện, phòng, trung tâm của trường.

Trường ĐH "chơi lớn", tăng thưởng Tết và thu nhập tăng thêm cho gần 500 người - Ảnh 2.

Hội thi diễn ra với 2 phần thi gói bánh và trang trí mâm cỗ giao thừa đã cho ra mắt các mâm cỗ độc đáo và những chiếc bánh chưng, bánh tét đậm đà hương vị Tết xưa.

Nhìn lại năm 2025, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM cho biết dù phải đối mặt nhiều thách thức nhưng nhà trường đã đạt được những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực tổ chức – quản trị, phát triển đội ngũ, đào tạo, nghiên cứu khoa học và cơ sở vật chất.

Đội ngũ giảng viên tiếp tục được tăng cường với 49 giảng viên mới, trong đó có các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và thạc sĩ, nâng tổng số viên chức và người lao động lên gần 500 người, với hơn 353 giảng viên.

Năm 2025 cũng ghi dấu với việc đưa vào khai thác cơ sở 3 tại Phường Long Phước, triển khai phân hiệu tại Quảng Trị và dự án tại Khánh Hòa, cùng các chính sách nội bộ mới gắn phân phối thu nhập với hiệu quả công việc và thúc đẩy chuyển đổi số.

TS Lê Trường Sơn cho biết buổi gặp mặt tất niên không chỉ là dịp tổng kết hoạt động năm 2025 mà còn là không gian kết nối các thế hệ cán bộ, giảng viên đã từng gắn bó, đồng thời tri ân các thành viên Hội đồng Trường đã hoàn thành sứ mệnh kể từ ngày 1-1-2026.

Trường ĐH "chơi lớn", tăng thưởng Tết và thu nhập tăng thêm cho gần 500 người - Ảnh 3.

Nhà trường trao quà hỗ trợ cho sinh viên về quê đón Tết

Trước đó, nhà trường đã trao 82 suất hỗ trợ cho sinh viên với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của nhà trường, góp phần động viên tinh thần để sinh viên yên tâm học tập, rèn luyện và đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Tin liên quan

Sở GD-ĐT TPHCM giao nhiệm vụ quan trọng đến các cơ sở giáo dục dịp nghỉ Tết Bính Ngọ

Sở GD-ĐT TPHCM giao nhiệm vụ quan trọng đến các cơ sở giáo dục dịp nghỉ Tết Bính Ngọ

(NLĐO)- Cán bộ, giáo viên phải chấp hành các quy định "đã uống rượu, bia - không lái xe”, “không phóng nhanh, vượt ẩu, chuyển hướng bất ngờ”...

Người trẻ lan tỏa yêu thương giúp người nghèo đón Tết

(NLĐO) -Hoạt động không chỉ góp phần gây quỹ an sinh xã hội mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, đoàn kết trong cộng đồng

Chụp màn hình, chia sẻ nội dung trong nhóm nội bộ có thể bị kỷ luật

(NLĐO) - Sinh viên không lập, tham gia quản lý trang, nhóm mạng xã hội có sử dụng tên, logo, hình ảnh của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên khi chưa cho phép.

Thu nhập tăng thêm giảng viên Thành tựu Trường ĐH Luật TPHCM thưởng Tết chăm lo Tết
