Sáng 21-12, hơn 1.000 sinh viên, học sinh và đoàn viên thanh niên tham gia Giải đi bộ vận động Quỹ "Vì người nghèo" tại phường Bến Thành-TPHCM.

Hoạt động không chỉ lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe mà còn quyên góp được hơn 900 triệu đồng, góp phần chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho các hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên, đoàn viên hòa mình trong không khí vui vẻ, gắn kết khi tham gia Giải đi bộ vận động Quỹ “Vì người nghèo” tại phường Bến Thành.

Với thông điệp “Mỗi bước chân - một việc làm ý nghĩa”, Giải đi bộ vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường Bến Thành năm 2025 diễn ra từ 6 giờ 30 phút, xuất phát tại Trường THPT Ten Lơ Man (số 8 Trần Hưng Đạo).

Các bạn trẻ tranh thủ check-in khi đi bộ tới điểm dừng chợ Bến Thành.

Lộ trình đi qua các tuyến đường trung tâm gồm Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học - Phạm Ngũ Lão - chợ Bến Thành - Trần Hưng Đạo, tạo nên không khí sôi nổi ngay từ sáng sớm.

Theo Ban tổ chức, giải năm nay thu hút hơn 1.000 người tham gia là cán bộ, đoàn viên, người lao động, lực lượng vũ trang và đặc biệt là đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Tập thể giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Thái Bình tham gia nhiệt huyết, sôi nổi.

Tính đến cuối chương trình, tổng số tiền ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” ghi nhận hơn 900 triệu đồng, sẽ được sử dụng để chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bến Thành dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Mỹ Huyền hòa mình vào không khí sôi nổi của Giải đi bộ vận động Quỹ “Vì người nghèo” vì cảm thấy hoạt động phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Huyền (29 tuổi), hiện công tác tại Bệnh viện Từ Dũ, cho biết chị biết đến chương trình thông qua công đoàn. “Đi bộ là hoạt động phù hợp với nhiều lứa tuổi nên ai cũng có thể tham gia. Vừa rèn luyện sức khỏe, vừa góp một phần nhỏ cho Quỹ "Vì người nghèo", tôi thấy ý nghĩa và rất gần gũi”, chị Huyền chia sẻ.

Giải đi bộ trở thành điểm hẹn gắn kết người tham gia ở nhiều lứa tuổi khác nhau.





Giải đi bộ được tổ chức nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Bến Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hoạt động không chỉ góp phần gây quỹ an sinh xã hội mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, đoàn kết trong cộng đồng, đặc biệt là khơi dậy sự tham gia tích cực của người trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng.