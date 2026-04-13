Trường ĐH Thể dục Thể thao TP HCM đạt kỷ lục tuyển sinh

Đây là số lượng đăng ký tuyển sinh kỷ lục, gần gấp đôi so với năm trước.

Theo TS Võ Quốc Thắng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Trường ĐH TDTT TP HCM - việc điều chỉnh thời gian thi sớm hơn đã tạo thuận lợi cho thí sinh đăng ký, đồng thời nâng cao chất lượng đầu vào khi tỉ lệ cạnh tranh tăng cao.

Hơn 4.000 thí sinh thi năng khiếu trong đợt tuyển sinh hệ chính quy Trường ĐH Thể dục Thể thao TP HCM

Năm nay, nhà trường áp dụng phương thức xét tuyển với 3 môn, gồm 2 môn văn hóa và 1 môn năng khiếu, tất cả đều tính hệ số 1 (thay vì môn năng khiếu nhân hệ số 2 như trước đây). Sự điều chỉnh này nhằm bảo đảm sự cân bằng trong đánh giá năng lực giữa học lực và thể chất của thí sinh.

Chỉ tiêu tuyển sinh của trường đợt này là 1.300 sinh viên hệ chính quy và 345 chỉ tiêu hệ vừa học vừa làm, với 4 ngành đào tạo gồm: Huấn luyện thể thao, Giáo dục thể chất, Quản lý TDTT và Y sinh học TDTT.

Đáng chú ý, năm nay, Trường ĐH TDTT TP HCM còn mở thêm 3 chuyên ngành mới gồm: Golf, Pickleball và Fitness - Gym, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. Bóng đá là môn có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất, với hơn 1.000 hồ sơ.