Trường Đại học Thể dục Thể thao TP HCM đạt kỷ lục trong kỳ tuyển sinh năng khiếu lần 1 2026

Lễ khai mạc kỳ thi tuyển sinh của nhà trường còn có sự hiện diện của những VĐV hàng đầu, xuất thân từ chính ngôi trường về dự. Những gương mặt điển hình như Trần Thị Thùy Trang, Phạm Đức Hoà, Nguyễn Trần Duy Nhất… giúp tặng thêm sự khích lệ cho các em học sinh tham gia thi tuyển sáng nay.
Kỳ tuyển sinh năm nay thu hút hơn 4.000 hồ sơ đăng ký, đã lập kỷ lục về số lượng trong những năm gần đây, gần gấp đôi so với năm trước. Con số này cho thấy niềm tin ngày càng lớn của xã hội, phụ huynh và học sinh đối với uy tín, chất lượng đào tạo của nhà trường sau 50 năm xây dựng và phát triển, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế.
