Trường Đại học Thể dục Thể thao TP HCM đạt kỷ lục trong kỳ tuyển sinh năng khiếu lần 1 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Trường Đại học Thể dục Thể thao TP HCM đạt kỷ lục trong kỳ tuyển sinh năng khiếu lần 1 2026

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Kỳ tuyển sinh năng khiếu đại học chính quy khóa 49 - 2026, Trường Đại học Thể dục Thể thao TP HCM đạt kỷ lục với hơn 4.000 hồ sơ đăng ký.

Sáng 12-4, Trường Đại học Thể dục Thể thao TP HCM (USH) đã tổ chức khai mạc. Kỳ thi tuyển sinh năng khiếu đại học chính quy khóa 49 năm 2026, với hơn 4000 hồ sơ tham dự

Lễ khai mạc kỳ thi tuyển sinh của nhà trường còn có sự hiện diện của những VĐV hàng đầu, xuất thân từ chính ngôi trường về dự. Những gương mặt điển hình như Trần Thị Thùy Trang, Phạm Đức Hoà, Nguyễn Trần Duy Nhất… giúp tặng thêm sự khích lệ cho các em học sinh tham gia thi tuyển sáng nay.

Kỳ tuyển sinh năm nay thu hút hơn 4.000 hồ sơ đăng ký, đã lập kỷ lục về số lượng trong những năm gần đây, gần gấp đôi so với năm trước. Con số này cho thấy niềm tin ngày càng lớn của xã hội, phụ huynh và học sinh đối với uy tín, chất lượng đào tạo của nhà trường sau 50 năm xây dựng và phát triển, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế.

Trong đợt tuyển sinh này, nhà trường đặt chỉ tiêu tuyển sinh 1.300 hệ đại học chính quy và 345 chỉ tiêu hệ vừa làm vừa học, với 4 ngành đào tạo: Huấn luyện thể thao, Giáo dục thể chất, Quản lý thể dục thể thao và Y sinh học thể dục thể thao. Do đó, kỳ thi tuyển sinh sáng nay rất cạnh tranh với số lượng hồ sơ ứng tuyển đông đảo.

Kỳ tuyển sinh khóa 49 năm 2026 diễn ra với nhiều môn như Điền kinh, Thể dục, Bơi lội, Bóng đá, Cầu lông, Bóng rổ, Bóng chuyền, Võ thuật, Vật–Judo... với 18 điểm thi. Trong đó, 3 chuyên ngành mới được mở để đáp ứng nhu cầu xã hội là Golf , Pickleball , Fitness-Gym

Trong hơn 4.000 hồ sơ ứng tuyển, đại diện nhà trường cho biết, số lượng ứng tuyển lớn nhất thuộc về môn bóng đá với hơn 1.000 hồ sơ, xếp sau là bóng chuyền (hơn 500 hồ sơ) trong số các môn được đăng ký

TS. Võ Quốc Thắng, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh bày tỏ: "Đợt tuyển sinh lần này mới chỉ là đợt 1 - hệ chính quy nhưng hơn 4.000 học sinh, cho thấy sự quan tâm của xã hội, đảng - nhà nước, cũng như phụ huynh đến thể dục thể thao. Với 4 ngành là Huấn luyện, Quản lý, Y sinh và Giáo dục thể chất, trường đạt tỉ lệ tốt nghiệp 100% và có việc làm là 100%, cho thấy nhu cầu cao của xã hội"

Kỳ tuyển sinh lần thứ nhất trong năm 2026 của Trường Đại học Thể dục Thể thao TP HCM sẽ diễn ra trong ngày 12-4

Nhật Bản gọi 8 cầu thủ đại học, tiền đạo gốc Nigeria dự VCK U23 châu Á

Thuỳ Trang Đức Hoà Trường Đại học Thể dục Thể thao TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo