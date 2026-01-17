HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Hội thi TDTT học đường TP HCM khai mạc, Vovinam Việt Nam ghi dấu với “kỷ lục kép”

Quốc An

(NLĐO) - Hội thi thể dục thể thao (TDTT) học đường TP HCM 2025-2026 khơi dậy phong trào rèn luyện thể chất trong học sinh với 20 môn thể thao được tranh tài.

Ngày 17-1, tại Trường Quốc tế Canada (phường Tân Mỹ), Hội thi TDTT TP HCM năm học 2025-2026 chính thức khai mạc, mở đầu cho chuỗi hoạt động sôi nổi của phong trào thể thao học đường thành phố.

Hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM phối hợp các đơn vị tổ chức, thu hút sự tham gia của khoảng 1.500 trường học trên địa bàn. Các đơn vị được chia thành 16 cụm chuyên môn, tranh tài ở 20 môn thể thao, tạo nên sân chơi rộng khắp và giàu tính cạnh tranh cho học sinh.

img

Hội thi TDTT TP HCM năm học 2025-2026 chính thức khai mạc

Mục tiêu của hội thi là thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong học sinh, gắn với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030. Thông qua đó, ngành giáo dục thành phố hướng đến nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất toàn diện cho học sinh, đồng thời đánh giá hiệu quả công tác thể thao học đường, năng lực tổ chức của các cơ sở giáo dục và phát hiện, bồi dưỡng những tài năng thể thao cho các giải đấu cấp cao hơn.

Điểm nhấn đặc biệt trong lễ khai mạc là công bố xác lập “kỷ lục kép” Việt Nam và thế giới đối với nội dung “Đồng diễn võ nhạc Vovinam tại nhiều điểm trường với số lượng học sinh tham gia đông nhất”. Theo thống kê của ban tổ chức, có 738.220 học sinh thuộc hơn 1.400 trường học trên toàn TP HCM cùng tham gia đồng diễn.


Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, đây là lần thứ hai thể thao học đường thành phố ghi dấu ấn bằng một kỷ lục có quy mô lớn, thể hiện tinh thần kỷ luật, ý chí và khát vọng vươn lên của học sinh TPHCM.


“Thể thao học đường không chỉ là thi đấu để giành giải. Thể thao học đường còn là 'lớp học đặc biệt' giúp các học sinh rèn ý chí - kỷ luật - tinh thần đồng đội; biết tôn trọng luật chơi, tôn trọng đối thủ; trung thực trong thi đấu; hình thành lối sống tích cực, bền bỉ và biết vượt qua chính mình. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao thể lực, tầm vóc, góp phần hình thành thói quen vận động suốt đời” - ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.


Không chỉ mang ý nghĩa kỷ lục ở tầm quốc gia và quốc tế, sự kiện còn khẳng định vai trò nòng cốt của Liên đoàn và bộ môn Vovinam TPHCM trong việc kết nối, đồng hành cùng ngành văn hóa - thể thao, gắn bó chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thể thao học đường trong những năm tới.

thể dục thể thao kỷ lục thế giới vovinam thể thao học đường phát triển thể chất
