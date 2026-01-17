Hội thi TDTT học đường TP HCM khai mạc, Vovinam Việt Nam ghi dấu với “kỷ lục kép”

Ngày 17-1, tại Trường Quốc tế Canada (phường Tân Mỹ), Hội thi TDTT TP HCM năm học 2025-2026 chính thức khai mạc, mở đầu cho chuỗi hoạt động sôi nổi của phong trào thể thao học đường thành phố.

Hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM phối hợp các đơn vị tổ chức, thu hút sự tham gia của khoảng 1.500 trường học trên địa bàn. Các đơn vị được chia thành 16 cụm chuyên môn, tranh tài ở 20 môn thể thao, tạo nên sân chơi rộng khắp và giàu tính cạnh tranh cho học sinh.

Mục tiêu của hội thi là thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong học sinh, gắn với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030. Thông qua đó, ngành giáo dục thành phố hướng đến nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất toàn diện cho học sinh, đồng thời đánh giá hiệu quả công tác thể thao học đường, năng lực tổ chức của các cơ sở giáo dục và phát hiện, bồi dưỡng những tài năng thể thao cho các giải đấu cấp cao hơn.