Báo Người Lao Động trao quà bạn đọc ủng hộ tới 3 gia đình có người thân tử vong do bão số 10

Tiếp tục chương trình trao quà do bạn đọc của Báo Người Lao Động hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, ngày 4-10, phóng viên Báo Người Lao Động đã phối hợp với chính quyền địa phương tới nhà 3 trường hợp gặp nạn tại xã Quang Đồng, Giai Lạc và Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An để trao số tiền 10 triệu đồng/1 trường hợp (tổng 30 triệu đồng) cho thân nhân những người gặp nạn.

Đại diện Báo Người Lao Động trao số tiền 10 triệu đồng cho người thân cháu M.T.B.N.

Tại gia đình ông Mai Văn Trung (SN 1986, xóm Ngọc Liên, xã Quang Đồng), bố cháu M.T.B.N. (SN 2015) bị nước cuốn tử vong, sáng 4-10, không khí tang tóc vẫn bao trùm. Không cầm được nước mắt ông Trung, xót xa: "Bão vào xong, sáng 29-9, mưa lớn khiến khu vực trước nhà nước ngập sâu chảy xiết, hai chị em đang đứng chơi gần nhà không may trượt chân xuống chỗ nước sâu, bị nước cuốn trôi. Chị may mắn thoát chết, còn em nhỏ hơn thì không qua khỏi".

Video đại diện Báo Người Lao Động trao quà bạn đọc ủng hộ cho những gia đình có người thân mất ở Nghệ An

Được biết, hoàn cảnh gia đình ông Trung hết sức khó khăn, năm 2021 vợ ông Trung tử vong do tai nạn, ông Trung không có nghề nghiệp một mình nuôi 2 con nhỏ. Đến cuối tháng 9 bão số 10 lại cướp đi của người nông dân này đưa con gái thứ 2. Người con gái đầu hiện sức khỏe cũng không được tốt phải sống dựa vào ông bà nội.

Nhận hỗ trợ từ bạn đọc Báo Người Lao Động ủng hộ, Trung không cầm được nước mắt: "Đau đớn quá, tai nạn khiến vợ mất, giờ mưa bão lại cướp mất con... Hôm nay, nhận được số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ của bạn đọc Báo ủng hộ, tôi rất xúc động và biết ơn, tôi sẽ dùng số tiền này lo cho cháu nhỏ còn lại ăn học trong thời gian khó khăn sắp tới".

Đại diện Báo Người Lao Động trao hỗ trợ cho người thân anh N.M.T. tại xã Gia Lạc

Rời gia đình ông Mai Văn Trung, chúng tôi đi theo chỉ dẫn của ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Giai Lạc, để đến nhà nạn nhân N.M.T. (SN 2001), trú xóm Chín xã Giai Lạc.

Gặp chúng tôi trong căn nhà nhỏ còn nghi ngút khói hương, bà Trần Thị Nhiệm (SN 1976), mẹ cháu T., đau xót: "Hai vợ chồng có 6 đứa con, cháu T. là con đầu rất thương yêu bố mẹ và các em".

Bà Trần Thị Nhiệm và cháu đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con trai

"Hôm đó, bão vào mưa rất to, cháu đi ra đoàn đường gần cánh đồng trước nhà thì không may bị nước cuốn tử vong. Đau đớn lắm, nhà có 6 đưa con em, T. là con đầu, rất thương yêu các em, hiếu thảo thì lại bỏ bố mẹ ra đi không nói một câu nào" - bà Nhiệm đau đớn.

Nhận số tiền 10 triệu đồng từ đại diện Báo Người Lao Động, ông Ngô Tiến Cường (bố cháu T.) đã gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc Báo Người Lao Động đã quan tâm, sẻ chia khó khăn mất mát với gia đình và người dân gặp thiên tai, giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống.

Từ xã Giai Lạc đi theo quốc lộ 48 khoảng 100 km chúng tôi đến xã Quỳ Châu, một trong những địa phương bão số 10 gây thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Dọc theo tuyến đường chúng tôi chứng kiến nhiều nhà dân, công trình, cây xanh bị hư hỏng, gãy đỗ. Tài sản của người dân nhiều nơi vẫn bị ngập trong bùn đất.

Tại xã Quỳ Châu, chúng tôi tới xóm Dọc Minh thăm nhà bà Lang Thị Tân (SN 1961), có chồng là ông S.V.C. (SN 1958) tử vong do nước lũ cuốn. Mấy ngày nay trước sự ra đi đột ngột của người chồng, bà đã khóc rất nhiều. Gặp chúng tôi, bà không nói lên lời. "Chồng tôi ra đi đột ngột quá, trong lúc đau thương, khó khăn này, gia đình cảm ơn Báo Người Lao Động và bạn đọc của Báo đã quan tâm tới gia đình thăm hỏi, động viên và giúp đỡ chúng tôi" - bà Tân nghẹn ngào.

Đại diện Báo Người Lao Động trao ủng hộ cho người thân nạn nhân ông S.V.C. ở xã Quỳ Châu

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết bão số 10 gây ra đợt lũ lịch sự chưa từng có trên địa bàn, thiệt hại do bão gây ra là rất lớn, khoảng 300 tỉ đồng, đời sống người dân nhiều nơi rất khổ cực. "Thay mặt chính quyền địa phương, xin chân thành cảm ơn bạn đọc của Báo Người Lao Động và đại diện của Báo đã có mặt kịp thời hỗ trợ gia đình gặp nạn trên địa bàn" - ông Dũng bày tỏ.