Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nêu 3 giải pháp cho sinh viên Chương trình y Việt - Đức

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nêu 3 giải pháp cho sinh viên Chương trình y Việt - Đức

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO)- Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đưa ra 3 giải pháp cho sinh viên Chương trình y Việt - Đức nhưng phía trước còn nhiều khó khăn.

Chiều 22-10, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP HCM) tổ chức buổi gặp gỡ phụ huynh và sinh viên khoá 2023- 2024 Chương trình y Việt - Đức. PGS-TS Nguyễn Đăng Thoại, Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành nhà trường, chủ trì buổi gặp gỡ.

3 giải pháp cho sinh viên chương trình Y Việt - Đức - Ảnh 1.

Sinh viên khoá 2023 - 2024 Chương trình y Việt - Đức

PGS-TS Nguyễn Đăng Thoại đã khái quát tình hình, diễn biến dẫn đến việc dừng Chương trình y Việt - Đức. Đây là chương trình hợp tác đào tạo song bằng Việt – Đức, đào tạo 5 năm tại Việt Nam và 1 năm tại Đức. Khi hoàn thành chương trình M3 (cuối cùng), sinh viên nhận được bằng bác sĩ đa khoa của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và trường đối tác tại Đức.

Từ năm 2013 đến nay, 99 bác sĩ đã tốt nghiệp tại Đức theo chương trình này, trong đó 8 bác sĩ trở về Việt Nam.

3 giải pháp cho sinh viên chương trình Y Việt - Đức - Ảnh 2.

Lãnh đạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tại buổi gặp gỡ phụ huynh và sinh viên Chương trình y Việt - Đức.

PGS-TS Nguyễn Đăng Thoại cho biết Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch hợp tác với Đại học Johannes Gutenberg Mainz nhưng Viện IMPP lại là nơi ra đề thi y – dược của Đức.

Sau khi Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch ký hợp tác với Đại học Johannes Gutenberg Mainz giai đoạn 2022-2027, Viện IMPP đã thay đổi chính sách là ngừng cung cấp đề thi quốc gia M2 ra nước ngoài sau năm 2027. Vì vậy, Chương trình y Việt - Đức không thể tiếp tục nên Đại học Johannes Gutenberg Mainz đã thông báo việc chấm dứt.

Khóa 2025 buộc phải dừng tuyển sinh Chương trình y Việt-Đức, chuyển sang chương trình y khoa. Học phí đóng vào theo Chương trình y Việt - Đức, trường sẽ trả lại. Song, với sinh viên khoá 2023 và 2024 đang theo học, có 3 giải pháp được Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đưa ra:

- Trường tiếp tục đàm phán với Đại học Johannes Gutenberg Mainz về chương trình đào tạo mới.

- Trường thông qua đối tác tiếp túc đàm phán với IMPP về cung cấp đề thi quốc gia Đức ra ngoài lãnh thổ cho đến năm 2030 - lúc kết thúc khoá học 2023, 2024.

- Tổ chức cho sinh viên thi M2 tại Đức. Tuy nhiên, để thi M2 tại Đức, sinh viên phải vượt qua C1 tiếng Đức.

Giải pháp 3 có 2 có khả năng xảy ra: Khi qua Đức, nếu sinh viên đậu M2 thì đương nhiên các trường nhận để tiếp tục chương trình M3, trường sẽ chuyển điểm cho trường đối tác để các em nhận bằng của Đức. Nếu sinh viên không đậu M2 mà còn trong khoảng 12 năm kể từ khi vào học thì các em có thể quay về Việt Nam để đào tạo chương trình y đa khoa theo khung chương trình trong nước.

3 giải pháp cho sinh viên chương trình Y Việt - Đức - Ảnh 3.

Phụ huynh sinh viên khóa 2023 Chương trình y Việt - Đức nêu ý kiến.

PGS-TS Nguyễn Đăng Thoại cam kết nhà trường sẽ nỗ lực bằng mọi cách phối hợp cùng Đại học Johannes Gutenberg Mainz để sinh viên khoá 2023 - 2024 hoàn thành chương trình.

Tại buổi gặp gỡ, phụ huynh khoá 2023 đánh giá Chương trình y Việt - Đức là hợp pháp và đánh giá cao sự nỗ lực của trường. Phụ huynh hy vọng chương trình sẽ được tiếp tục, vì với sự cố này, sinh viên vẫn là người chịu thiệt thòi nhất.

Phụ huynh cũng bày tỏ tâm tư đến lãnh đạo nhà trường cũng như gửi tâm thư đến Đại học Johannes Gutenberg Mainz và Viện khảo thí IMPP.


Tin liên quan

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM dừng chương trình Y Việt - Đức

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM dừng chương trình Y Việt - Đức

(NLĐO) - Chương trình Y Việt - Đức dừng do có sự điều chỉnh chính sách về chương trình hợp tác quốc tế của các trường ĐH công lập tại CHLB Đức

2 phương thức xét tuyển năm 2025 của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

(NLĐO)- Năm 2025, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển 1.920 chỉ tiêu theo 2 phương thức xét tuyển.

Học phí Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cao nhất 55,2 triệu đồng

(NLĐO)- Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố mức học phí năm học 2024-2025 cao nhất 55,2 triệu đồng cho 3 ngành đào tạo.

Trường đh y khoa phạm ngọc thạch Chương trình Y Việt - Đức Đối thoại sinh viên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo