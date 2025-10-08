HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trách nhiệm của hiệu trưởng là gì nếu để xảy ra thu chi không đúng quy định?

Đặng Trinh

(NLĐO)- Để xảy ra tình trạng thu chi không đúng quy định, Sở GD-ĐT TP HCM sẽ xem xét xử lý nghiêm đối với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết đối với các cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng thu chi không đúng quy định, sở sẽ xem xét xử lý nghiêm đối với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để xảy ra sai phạm. Các hình thức xử lý gồm: Kiểm điểm trách nhiệm; xem xét các hình thức kỷ luật nếu để xảy ra vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín của ngành có thể là khiển trách, cảnh cáo; thậm chí là kỷ luật nặng hơn, có thể ảnh hưởng đến thi đua và vị trí công tác. Đưa việc chấp hành các quy định về thu chi tài chính trở thành một tiêu chí tiên quyết trong đánh giá thi đua cuối năm của nhà trường và cá nhân cán bộ quản lý.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP, tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 55/2011 của Bộ GD-ĐT quy định:" Ban đại diện cha me học sinh (CMHS) không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học:

a) Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện.

b) Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện CMHS: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Tuy nhiên, theo Sở GD-ĐT, vừa qua vẫn còn tình trạng ở một số cơ sở giáo dục, Ban đại diện CMHS sử dụng danh nghĩa để vận động đóng góp các khoản ngoài quy định khiến phụ huynh bức xúc. Sở GD-ĐT đã nhanh chóng nắm bắt thông tin phản ánh và có các chỉ đạo kịp thời để chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng nêu trên. 

Theo quy định tại Thông tư số 55, Ban Đại diện CMHS được tổ chức trong mỗi năm học để phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục. Do đó, việc Ban đại diện CMHS sử dụng danh nghĩa vận động phụ huynh đóng góp các khoản tiền không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban là sai quy định.

Trách nhiệm của hiệu trưởng là gì nếu để xảy ra thu-chi không đúng quy định? - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT đề nghị UBND phường Bến Thành (TP HCM) tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân

Sở GD-ĐT TP đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn chi tiết về việc vận động tài trợ theo Thông tư số 16 của Bộ GD-ĐT, cụ thể và gần nhất là văn bản số 2705 về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư số 55 và Thông tư số 16. Trong đó, Sở GD-ĐT đặc biệt nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện CMHS để thu các khoản thu ngoài quy định; không lợi dụng việc tài trợ để ép buộc CMHS đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo; không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu. Công khai minh bạch, chi tiết toàn bộ các khoản thu – chi trên bảng thông báo của trường, website hoặc nhóm phụ huynh. Kiên quyết yêu cầu các trường hướng dẫn Ban đại diện CMHS hoạt động đúng theo điều lệ, không được đứng ra tổ chức thu chi các khoản không có trong danh mục quy định của nhà nước.

Kiểm điểm trách nhiệm một hiệu trưởng

Theo Sở GD-ĐT TP, vừa qua, sở nhận được thông tin phản ánh của phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (phường Bến Thành) phản ánh về khoản thu của Ban đại diện CMHS các lớp chưa phù hợp và không đúng quy định.

Sở đã làm việc lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Bến Thành và Ban giám hiệu Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân để xác minh nội dung sự việc nêu trên.

Qua báo cáo của hiệu trưởng, Ban đại diện của lớp 5/2 Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân đã đưa ra bảng dự kiến các nội dung thu, chi trong năm của Ban đại diện CMHS, trong đó phát sinh nội dung “trang bị lắp đặt hệ thống mạng cho lớp”. Việc để Ban đại diện CMHS lớp đề xuất các nội dung dự kiến thu không đúng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 10 Thông tư số 55 của Bộ GD-ĐT như trên đã gây bức xúc cho phụ huynh học sinh nhà trường và tạo ra các dư luận không tốt đến ngành GD-ĐT có liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành của hiệu trưởng nhà trường.

Để nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Sở GD-ĐT đề nghị UBND phường phường Bến Thành tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân trong công tác quản lý để xảy ra dư luận không tốt đến uy tín của trường và ngành, đồng thời đề nghị lãnh đạo UBND phường Bến Thành có kế hoạch tổng rà soát và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời tất cả các cơ sở giáo dục trong toàn phường nhằm chấn chỉnh các trường hợp sai phạm xảy ra (nếu có) và có biện pháp tránh để xảy ra các tình trạng tương tự.


    Thông báo