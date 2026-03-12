Trường Nam Sài Gòn đề xuất tuyển sinh lớp 10 từ học sinh tại chỗ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường Nam Sài Gòn đề xuất tuyển sinh lớp 10 từ học sinh tại chỗ

Đặng Trinh-Yến Nhi

(NLĐO) - Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn đề xuất tuyển 70% chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 dành cho học sinh tại chỗ

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, căn cứ vào đề xuất của Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn, sở sẽ xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 với phương án phân bổ chỉ tiêu hợp lý.

Theo đó, 70% chỉ tiêu tuyển sinh dành cho học sinh tại chỗ (đang theo học tại Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn để học liên cấp) và 30% chỉ tiêu dành cho tuyển sinh từ các trường THCS khác trên địa bàn TP, đảm bảo cân đối giữa nhu cầu học tập liên cấp của học sinh và yêu cầu duy trì, nâng cao chất lượng đầu vào, chất lượng đào tạo của nhà trường.

Trường Nam Sài Gòn đề xuất tuyển sinh lớp 10 từ học sinh tại chỗ - Ảnh 1.

Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn đề xuất tuyển 70% chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 dành cho học sinh tại chỗ

Riêng đối với tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 vào Trường Tiểu học-THCS-THPT Nam Sài Gòn: Công tác tuyển sinh được thực hiện theo kế hoạch của nhà trường, trong đó tất cả học sinh phải thực hiện đăng ký trên trang tuyển sinh của TP, tuân thủ đúng khung thời gian quy định tại các văn bản hướng dẫn của Sở GD-ĐT đảm bảo đồng bộ với công tác tuyển sinh của TP. Trường Tiểu học-THCS-THPT Nam Sài Gòn là ngôi trường công lập nổi tiếng ở TPHCM.

Tại TPHCM có thêm Trường THPT Quốc tế Việt Úc có phương án tuyển sinh riêng. Cụ thể, thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển tại trường từ 5-9-2026 theo hướng dẫn của trường.

Ngoại trừ 3 trường THPT thực hiện xét tuyển, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay ở TPHCM theo phương án thi tuyển.

Quy trình theo phương thức thi tuyển được thực hiện theo 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Học sinh đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (KV1), Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (KV1), Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc ĐHQG TPHCM, Trường THPT chuyên Hùng Vương (KV2), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (KV3).

Giai đoạn 2 (Tuyển sinh bổ sung): Tùy theo tình hình nộp hồ sơ trúng tuyển thực tế và nhu cầu của các trường THPT, Sở GD-ĐT tạo có thể xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường còn thiếu chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng đối với học sinh đã tham gia thi tuyển nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.


Tin liên quan

Thi lớp 10 ở TPHCM: Thí sinh nào được cộng tối đa 3,5 điểm?

Thi lớp 10 ở TPHCM: Thí sinh nào được cộng tối đa 3,5 điểm?

(NLĐO)- Ở kỳ thi lớp 10, học sinh được hưởng cùng lúc nhiều chế độ ưu tiên và khuyến khích thì được cộng tối đa không quá 3,5 điểm

Gay gắt cuộc đua vào lớp 10

Năm học 2026 - 2027, TP HCM có 169.927 học sinh dự thi lớp 10, ít nhất 70% học sinh tốt nghiệp lớp 9 vào các trường THPT công lập trên địa bàn

Thông tin mới nhất về thi lớp 10, lớp 10 chuyên tại TPHCM

(NLĐO) - Theo Sở GD-ĐT TPHCM, quy trình thi tuyển lớp 10 được thực hiện theo 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 2, tùy tình hình thực tế sẽ tuyển sinh bổ sung

chỉ tiêu tuyển sinh tuyển sinh lớp 10 trường tiểu học thi tuyển sinh tuyển sinh lớp 1 văn bản hướng dẫn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo