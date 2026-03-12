Trường Nam Sài Gòn đề xuất tuyển sinh lớp 10 từ học sinh tại chỗ

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, căn cứ vào đề xuất của Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn, sở sẽ xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 với phương án phân bổ chỉ tiêu hợp lý.

Theo đó, 70% chỉ tiêu tuyển sinh dành cho học sinh tại chỗ (đang theo học tại Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn để học liên cấp) và 30% chỉ tiêu dành cho tuyển sinh từ các trường THCS khác trên địa bàn TP, đảm bảo cân đối giữa nhu cầu học tập liên cấp của học sinh và yêu cầu duy trì, nâng cao chất lượng đầu vào, chất lượng đào tạo của nhà trường.

Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn đề xuất tuyển 70% chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 dành cho học sinh tại chỗ

Riêng đối với tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 vào Trường Tiểu học-THCS-THPT Nam Sài Gòn: Công tác tuyển sinh được thực hiện theo kế hoạch của nhà trường, trong đó tất cả học sinh phải thực hiện đăng ký trên trang tuyển sinh của TP, tuân thủ đúng khung thời gian quy định tại các văn bản hướng dẫn của Sở GD-ĐT đảm bảo đồng bộ với công tác tuyển sinh của TP. Trường Tiểu học-THCS-THPT Nam Sài Gòn là ngôi trường công lập nổi tiếng ở TPHCM.

Tại TPHCM có thêm Trường THPT Quốc tế Việt Úc có phương án tuyển sinh riêng. Cụ thể, thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển tại trường từ 5-9-2026 theo hướng dẫn của trường.

Ngoại trừ 3 trường THPT thực hiện xét tuyển, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay ở TPHCM theo phương án thi tuyển.

Quy trình theo phương thức thi tuyển được thực hiện theo 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Học sinh đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (KV1), Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (KV1), Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc ĐHQG TPHCM, Trường THPT chuyên Hùng Vương (KV2), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (KV3).

Giai đoạn 2 (Tuyển sinh bổ sung): Tùy theo tình hình nộp hồ sơ trúng tuyển thực tế và nhu cầu của các trường THPT, Sở GD-ĐT tạo có thể xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường còn thiếu chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng đối với học sinh đã tham gia thi tuyển nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.



