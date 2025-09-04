HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trường nghề chuẩn bị từ A-Z cho lễ khai giảng đặc biệt

Huế Xuân

(NLĐO) - Lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đồng loạt tổ chức lễ khai giảng cùng ngày với cấp mầm non và phổ thông.

Hòa chung tiếng trống khai giảng 

Thông tin với phóng viên trưa 4-9, TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (phường Sài Gòn, TP HCM), cho biết nhà trường vinh dự được chọn là 1 trong 15 điểm cầu trong nhóm các trường ĐH - CĐ trên cả nước tham gia truyền hình trực tiếp trong lễ khai giảng toàn quốc, diễn ra sáng 5-9.

TS Kha nhấn mạnh lễ khai giảng năm nay mang nhiều ý nghĩa lịch sử với trường nói riêng và học sinh, sinh viên cả nước nói chung. Hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng đã hoàn tất, chiều nay nhà trường sẽ tiến hành chạy thử chương trình.

"Lần đầu tiên, giáo dục nghề nghiệp hòa chung nhịp đập với toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân trong lễ khai giảng trang trọng. Đây cũng là năm kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), đánh dấu một chặng đường dài phát triển của nền giáo dục nước nhà" - TS Kha chia sẻ.

Trường nghề chuẩn bị từ A-Z cho lễ khai giảng đặc biệt- Ảnh 1.

Trường nghề chuẩn bị từ A-Z cho lễ khai giảng đặc biệt- Ảnh 2.
Trường nghề chuẩn bị từ A-Z cho lễ khai giảng đặc biệt- Ảnh 3.

Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng khai mạc “Triển lãm thành tựu đào tạo – Cao Thắng 119 năm” sáng 4-9

TS Trần Mạnh Thành, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Bách Việt, vui mừng cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử 80 năm của nền giáo dục Việt Nam, lễ khai giảng được tổ chức chung cho tất cả các bậc học.

Theo TS Thành, những năm trước đây, lễ khai giảng nhà trường thường tổ chức chung vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Hiện tại, nhà trường trong giai đoạn hoàn thiện cơ sở vật chất nên chưa thể tổ chức lễ khai giảng đúng ngày, tuy nhiên trường đã chuẩn bị sẵn thư của Chủ tịch nước để gửi đến sinh viên và phụ huynh.

"Lễ khai giảng toàn quốc năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Mọi con phố, ngõ hẻm trên cả nước đều rợp bóng cờ và những nụ cười hạnh phúc. Tôi tin rằng những dấu mốc lịch sử này sẽ là tiền đề vững chắc, từ đó giúp Nghị quyết 71 về đột phá phát triển GD-ĐT có những bước đi đột phá" - TS Thành nhấn mạnh.

Trường nghề chuẩn bị từ A-Z cho lễ khai giảng đặc biệt- Ảnh 4.
Trường nghề chuẩn bị từ A-Z cho lễ khai giảng đặc biệt- Ảnh 5.

Trường CĐ Bách khoa Bách Việt đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất để đón chào tân sinh viên trong năm học mới

Trường nghề chuẩn bị từ A-Z cho lễ khai giảng đặc biệt- Ảnh 6.

Trường CĐ Kinh tế TP HCM chuẩn bị lễ khai giảng rực đỏ

Chuẩn bị chu đáo từ A-Z

ThS Nguyễn Thụy Vương Khanh, Giám đốc Trung tâm Truyền thông – Tuyển sinh - Trường CĐ Kinh tế TP HCM, cho biết thông thường trường sẽ tổ chức khai giảng vào tháng 10. Với giáo dục nghề nghiệp, thời gian tuyển sinh và đào tạo linh động, vì vậy lễ khai giảng cũng có phần muộn hơn so với bậc mầm non và phổ thông. Tuy nhiên, khi các bậc học cùng "hòa chung tiếng trống trường khai giảng" sẽ khiến buổi lễ trang trọng, ý nghĩa hơn với học sinh, sinh viên.

"Nhà trường đã cho lắp màn hình LED, trang trí thêm cờ và hoa, chuẩn bị sẵn sàng để đón chào gần 500 tân sinh viên trong ngày đặc biệt. Sau buổi lễ, tân sinh viên sẽ di chuyển đến phòng học để tiếp tục sinh hoạt, học các lớp kỹ năng đầu năm" - ThS Khanh cho biết thêm.

ThS Trần Minh Phụng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Củ Chi, cho biết bên cạnh việc được kết nối trực tiếp qua sóng truyền hình để tất cả học viên theo dõi, nhà trường còn trao nhiều suất học bổng của các doanh nghiệp và Hội khuyến học địa phương dành tặng cho những học viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

"Là trường nghề vùng ngoại thành, chắc chắn nhà trường gặp không ít khó khăn, đặc biệt trong việc tuyển sinh. Tuy vậy, nhà trường luôn đặt mục tiêu phải tạo điều kiện tối đa để các học viên hoàn thành chương trình học, có được việc làm ổn định" - ThS Phụng bày tỏ.



Tin liên quan

Huy động quân đội, công an khắc phục các điểm trường để khai giảng năm học mới

Huy động quân đội, công an khắc phục các điểm trường để khai giảng năm học mới

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục cơ sở giáo dục bảo đảm điều kiện khai giảng năm học mới cho học sinh.

Thư của Chủ tịch nước Lương Cường nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026

(NLĐO) - Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng các em học sinh, sinh viên có khát vọng lớn lao để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đến trường an toàn, hạnh phúc, phát triển toàn diện

Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hiếu kỳ vọng TP HCM sẽ đào tạo một thế hệ trẻ đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, giàu lòng nhân ái, bản lĩnh, sẵn sàng hội nhập

khai giảng sinh viên trường nghề Cao đẳng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng TP HCM giáo dục nghề nghiệp
    Thông báo