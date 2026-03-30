Trưởng phòng một bệnh viện ở TPHCM được bổ nhiệm Giám đốc Trạm Y tế phường Xuân Hòa

UBND phường Xuân Hòa, TPHCM vừa ban hành quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ giám đốc trạm y tế phường.

Theo quyết định, ông Lưu Quốc Hải, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp-Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM (trực thuộc Sở Y tế), được điều động về công tác tại Trạm Y tế phường Xuân Hòa.

BSCK II Lưu Quốc Hải, Giám đốc Trạm Y tế phường Xuân Hòa (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ông Hải được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trạm Y tế phường Xuân Hòa kể từ ngày 1-4 với thời hạn 5 năm.

Việc điều động, bổ nhiệm này được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế TPHCM và các đơn vị liên quan, trong bối cảnh thành phố triển khai sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở sau khi chuyển các trạm y tế về trực thuộc UBND cấp xã, phường.

Trước đó, theo các quyết định của UBND TPHCM, hàng loạt trung tâm y tế khu vực và trạm y tế đã được tổ chức lại nhằm tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu, đưa nhân lực có kinh nghiệm từ tuyến trên về tuyến cơ sở.



