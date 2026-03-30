Trưởng phòng một bệnh viện ở TPHCM được bổ nhiệm Giám đốc Trạm Y tế phường Xuân Hòa

UBND phường Xuân Hòa, TPHCM vừa ban hành quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ giám đốc trạm y tế phường.
Theo quyết định, ông Lưu Quốc Hải, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp-Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM (trực thuộc Sở Y tế), được điều động về công tác tại Trạm Y tế phường Xuân Hòa.
BSCK II Lưu Quốc Hải, Giám đốc Trạm Y tế phường Xuân Hòa (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)
Ông Hải được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trạm Y tế phường Xuân Hòa kể từ ngày 1-4 với thời hạn 5 năm.
Việc điều động, bổ nhiệm này được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế TPHCM và các đơn vị liên quan, trong bối cảnh thành phố triển khai sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở sau khi chuyển các trạm y tế về trực thuộc UBND cấp xã, phường.
Trước đó, theo các quyết định của UBND TPHCM, hàng loạt trung tâm y tế khu vực và trạm y tế đã được tổ chức lại nhằm tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu, đưa nhân lực có kinh nghiệm từ tuyến trên về tuyến cơ sở.
Bình luận (0)