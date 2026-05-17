Giáo dục Sau bục giảng

Trưởng thành để sống có trách nhiệm

Vân Nhi - Huế Xuân

(NLĐO) - Chương trình Tri ân - Trưởng thành tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai để lại nhiều cảm xúc cho học sinh cuối cấp trước kỳ thi tốt nghiệp

Tối 16-5, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TPHCM tổ chức chương trình Tri ân - Trưởng thành lần thứ 9 với chủ đề “PHÁCH” dành cho học sinh niên khóa 2023 - 2026. 

Chương trình đánh dấu hành trình 1.000 ngày gắn bó dưới mái trường Minh Khai, đồng thời tiếp thêm động lực cho học sinh lớp 12 trước kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Lễ tri ân đọng lại nhiều cảm xúc tại THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 1.

Hoạt động truyền nến của học sinh lớp 12A14.

Diễn ra trong không khí xúc động của mùa chia tay cuối cấp, chương trình gửi gắm thông điệp về bản lĩnh, nhiệt huyết và tinh thần dám bứt phá của tuổi trẻ. Đây cũng là dịp để học sinh bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ, thầy cô sau nhiều năm đồng hành và trưởng thành.

Phát biểu tại chương trình, cô Nguyễn Thị Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết lễ tri ân và trưởng thành là dấu mốc quan trọng, giúp học sinh chuẩn bị hành trang về tri thức lẫn tâm thế trước khi bước vào cuộc sống mới. 

"Các em hãy viết tiếp truyền thống của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, trở thành những công dân có trách nhiệm, dùng trí tuệ và bản lĩnh để góp phần xây dựng TPHCM và đất nước Việt Nam ngày càng phát triển hơn" - cô nhắn nhủ.

Lễ tri ân đọng lại nhiều cảm xúc tại THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 2.

Lễ tri ân đọng lại nhiều cảm xúc tại THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Ảnh 3.

Học sinh và phụ huynh cùng chia sẻ những cảm xúc đáng nhớ trong lễ tri ân - trưởng thành.

Nguyễn Duy Khang, học sinh lớp 12A14, cho biết ba năm học tại trường là quãng thời gian thanh xuân đáng nhớ của tuổi học trò. “Ba năm ở Minh Khai giống như một câu chuyện cổ tích của tuổi trẻ mà mỗi người đều được tự tay viết nên cho riêng mình” - Khang bày tỏ, đồng thời cho rằng bản thân và các bạn đã đủ bản lĩnh để bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với tâm thế tự tin và vững vàng.

Thời điểm này, nhiều trường THPT tại TPHCM cũng tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh cuối cấp trước khi khép lại năm học 2025 - 2026. Những buổi lễ không chỉ lưu giữ kỷ niệm đẹp của tuổi học trò mà còn lan tỏa giá trị biết ơn, trách nhiệm và khích lệ học sinh tự tin trên hành trình phía trước.

