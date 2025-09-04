Trương Thế Linh vẽ "Loài mộng du"

Triển lãm trưng bày 24 tác phẩm, trong đó phần lớn loạt tranh được hoàn thành trong hai năm gần đây, tiếp nối mạch cảm xúc bấp bênh giữa thực tại và mộng tưởng, một hành trình mà Trương Thế Linh kiên trì theo đuổi từ những ngày đầu cầm cọ.

Trương Thế Linh (sinh năm1989, quê Quảng Bình) là một nghệ sĩ thị giác đương đại, được biết đến với lối tạo hình ám ảnh và những bức tranh đậm tính tự vấn.

Tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật tại Trường Đại học Nghệ thuật Huế năm 2013, anh đã tham gia nhiều triển lãm trong và ngoài nước, tiêu biểu như "Dogma - Tự họa" tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh (2013) - nơi anh giành giải Nhất; Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam II tại Đại sứ quán Đan Mạch (2013); CTG Nomad tại Craig Thomas Gallery, New York, Hoa Kỳ (2018); và CTG 10th Anniversary Show: "Ten-acious" (2019).

Hoạ sĩ Trương Thế Linh

Thế giới hội họa của anh không phải miền cổ tích, mà là một thực tại nhiều biến động và khốc liệt, nơi khát vọng và cám dỗ hòa lẫn. Thay vì phán xét, tranh mở ra khoảng trống để người xem tự soi chiếu bản thân, nhận ra nhịp đập vô thức dẫn lối chính mình.

Nếu triển lãm cá nhân đầu tiên "Chơi vơi" (2018) đã khắc họa những bất an và giằng xé nội tâm của con người, thì với "Loài mộng du", họa sĩ tiếp tục cho thấy cách anh bóc tách lớp mặt nạ xã hội, để lộ những biểu cảm bị che giấu, sự bất an và mong manh của thân phận con người trong bối cảnh hiện đại không ngừng biến đổi.

Một trong những bức tranh dược trưng bày tại triển lãm

"Loài mộng du" không phải là bản tổng kết hay tuyên ngôn, mà như một chặng dừng để quan sát: chuỗi khoảnh khắc "thân tâm an lạc" - cái mà anh gọi là "ân huệ" của đời sống.

Vẽ, với Trương Thế Linh, là bước đi vô thức trong một cấu trúc mở, không đích đến; và chính trong sự lạc lối ấy, con người mới nhận ra vẻ đẹp bất toàn, hữu hạn và mong manh của cuộc sống.

Triển lãm "Loài mộng du" khai mạc ngày 6-9 và kéo dài đến hết ngày 28-9 tại Bảo tàng Nghệ thuật Quang San (phường An Khánh, TP HCM).