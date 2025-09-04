HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Xem "Những vì sao trong đêm" của Mai Thị Kim Uyên

Thùy Trang

(NLĐO) - Họa sĩ sinh năm 1986 Mai Thị Kim Uyên trưng bày 54 bức tranh sơn mài tại Bảo tang Mỹ thuật TP HCM.

"Những vì sao trong đêm" của họa sĩ trẻ Uyên Mai: Khám phá thế giới nghệ thuật đầy mê hoặc!

Xem Những vì sao trong đêm của Mai Thị Kim Uyên - Ảnh 1.

Bức Vân Khánh

Khai mạc "Những vì sao trong đêm" của họa sĩ trẻ Mai Thị Kim Uyên sẽ diễn ra vào 17 giờ 30 ngày 9-9 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM và kéo dài đến ngày 16-9. Đây là triển lãm cá nhân lần thứ 2 của Mai Thị Kim Uyên (thường gọi Uyên Mai), sau một số lần triển lãm nhóm tại Gia Lai, Hà Nội, TP HCM… Năm 2023, Kim Uyên thực hiện triển lãm cá nhân đầu tiên "Những cô gái đỏng đảnh" tại The World ArtSpace, TP HCM.

Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn (Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Gia Lai), có dịp quan sát quá trình sáng tác của Mai Thị Kim Uyên trong nhiều năm, anh nhận xét: "Nếu nói hoang dại, hoang dã là linh hồn, cốt lõi của vẻ đẹp Tây Nguyên, thì tranh của Mai Thị Kim Uyên đã chạm đến vẻ đẹp gắn với tự do, cuồng nhiệt, phóng túng, nổi loạn một cách tự nhiên, nguyên sinh, bản năng ấy. 

Ngắm "Những vì trong sao đêm" còn thấy lấp lánh vẻ đẹp của một thế giới chất chồng những đối cực: ánh sáng - bóng tối, trật tự - hỗn độn, nóng - lạnh, cao - sâu, rộng - hẹp, thô ráp - tinh tế, cứng - mềm, ẩn - hiện, thực - ảo, động - tĩnh… Thật riêng tư. Thật sâu kín. Thật dữ dội. Thật đàn bà".

“Khám phá thế giới tâm hồn tuổi trẻ qua tranh Mai Thị Kim Uyên: 5 cảm xúc bùng nổ!”

Xem Những vì sao trong đêm của Mai Thị Kim Uyên - Ảnh 2.

Bức tranh Đêm tĩnh mịch

Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu nhận định: "Xem tranh của Mai Thị Kim Uyên, ở đâu đó ta không những thấy mình ở trong đó, không những thấy giới trẻ đang mong muốn điều gì, đang nghĩ gì, mà cả những người bình thường nhất nếu lắng lòng lại, sẽ hiểu được tâm tư tình cảm của thế hệ trẻ, của con cái họ đang trăn trở, đang khao khát điều gì. 

Tranh được nghệ thuật hóa đời thường, nhưng rất thi vị, như một ly rượu có men đằm thắm. Với chất liệu sơn mài của riêng mình, ở đó bạn ấy giãi bày những cảm xúc, những khát khao, những yêu thương có sự trăn trở tới lui của một tâm hồn nhạy cảm trước hiện thực cuộc sống, trước đam mê của mình. Chúng ta yêu quý sự thể hiện rất tận tâm của bạn ấy".

Xem Những vì sao trong đêm của Mai Thị Kim Uyên - Ảnh 3.

Bức tranh sơn mài Lộng gió

Họa sĩ Mai Thị Kim Uyên sinh năm 1986 tại Núi Thành (Quảng Nam), hiện sống tại Pleiku (Gia Lai), tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế, chuyên ngành sư phạm mỹ thuật. Nhiều năm gần đây, Kim Uyên đã dành trọn vẹn thời gian cho việc sáng tác, song hành giữa sơn mài và sơn dầu, nhưng ngày càng chuyên tâm sơn mài nhiều hơn. 

Xem Những vì sao trong đêm của Mai Thị Kim Uyên - Ảnh 4.

Bức tranh Ánh sáng nơi cuối đường

Tác phẩm sơn mài của Mai Thị Kim Uyên là sự kết hợp giữa bút pháp của sơn dầu hiện đại và kỹ thuật sơn ta truyền thống, rất tinh tế. Nói nôm na, trong mỗi tác phẩm, chỗ nào cần biểu đạt kiểu sơn dầu thì sẽ dùng sơn ta để vẽ, chỗ nào cần biểu đạt kiểu sơn mài thì sẽ mài rất lớp lang, bài bản. Kỹ thuật kết hợp này rất ít họa sĩ áp dụng, còn đạt đến mức nhuần nhuyễn, giàu biểu cảm và có sức hút như Mai Thị Kim Uyên thì càng hiếm thấy.

Xem Những vì sao trong đêm của Mai Thị Kim Uyên - Ảnh 5.

Bức tranh Phố đêm

 

