Trường THPT Tô Hiến Thành nói gì về nguyên nhân vụ sửa 126 điểm số?

Ngày 1-2, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết đơn vị đã nhận được báo cáo giải trình của Trường THPT Tô Hiến Thành (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) liên quan đến vụ việc nhiều giáo viên tại trường có hiện tượng nâng, hạ điểm, tự ý sửa điểm thi học kỳ của học sinh.

Theo đó, tại báo cáo giải trình, Trường THPT Tô Hiến Thành khẳng định phản ánh về việc giáo viên sửa điểm là có cơ sở. Nhưng sau đó, điểm số đã được điều chỉnh lại đúng như thời điểm công bố ban đầu.

Trường THPT Tô Hiến Thành, nơi hàng trăm điểm thi của học sinh đã bị nâng lên, hạ xuống

Cũng theo báo cáo, qua rà soát, ghi nhận tại một số lớp, môn học có hiện tượng chênh lệch điểm giữa kỳ và cuối kỳ. Các sai lệch này chủ yếu xảy ra ở những lớp có sĩ số đông, nhiều cột điểm hoặc giáo viên giảng dạy nhiều lớp.

Trường THPT Tô Hiến Thành khẳng định qua rà soát cho thấy chưa phát hiện trường hợp giáo viên có hành vi cố ý can thiệp, nâng điểm hoặc làm sai lệch kết quả đánh giá học tập của học sinh vì mục đích cá nhân.

"Các sai sót phát sinh được xác định là lỗi kỹ thuật trong quá trình thao tác nhập liệu. Sau khi phát hiện, giáo viên đã chủ động điều chỉnh, khắc phục và không làm ảnh hưởng đến kết quả đánh giá cuối cùng của học sinh khi công bố"- báo cáo nêu.

Về nguyên nhân dẫn tới sai sót, Trường THPT Tô Hiến Thanh cho rằng có nhiều nguyên nhân, trong đó, có việc một số giáo viên lớn tuổi còn hạn chế trong việc tiếp cận và thao tác công nghệ thông tin nên đã phát sinh các lỗi mang tính kỹ thuật. Một số giáo viên giảng dạy nhiều lớp, đảm nhiệm khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện nhiệm vụ gấp rút nên dễ xảy ra nhầm lẫn trong quá trình nhập và kiểm dò điểm…

"Do khối lượng công việc tập trung lớn vào thời điểm cuối học kỳ I, việc phân công và phối hợp rà soát, đối chiếu có lúc chưa kịp thời, dẫn đến việc phát hiện sai sót chưa được thực hiện sớm; ý thức tự kiểm tra, rà soát sau khi hoàn tất nhập điểm của một số giáo viên chưa trở thành thói quen thường xuyên, chủ yếu tập trung hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn theo yêu cầu"- báo cáo cho hay.

Đối với trường hợp theo đơn phản ánh về việc cô Đoàn Thị Hằng tự ý sửa 126 điểm thi, nhà trường xác định phản ánh là có cơ sở. Qua xác minh, cô Hằng cho biết các điểm số bị chênh lệch tăng, giảm là do sơ suất và chủ quan không rà soát lại. Sau khi phát hiện, giáo viên đã chủ động cập nhật lại đúng điểm cho học sinh.

Trường THPT Tô Hiến Thành cũng cho biết đã yêu cầu các giáo viên để xảy ra sai sót thực hiện giải trình bằng văn bản và tổ chức kiểm điểm nghiêm túc tại tổ chuyên môn; đồng thời đã tiến hành nhắc nhở, rút kinh nghiệm đối với các cá nhân liên quan.

Trong báo cáo, Trường THPT Tô Hiến Thành xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa và các thông tin phản ánh của cơ quan báo chí; đồng thời đã chủ động rà soát, chấn chỉnh và hoàn thiện công tác kiểm tra, đánh giá và vào điểm theo đúng quy định.

Nhà trường nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo; đồng thời khẳng định sự việc phát sinh do sai sót kỹ thuật, khách quan, đã được xử lý kịp thời, đúng quy định, không gây hậu quả đối với học sinh.