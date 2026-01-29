HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Sập bẫy học bổng du học Úc, nữ sinh viên ở Đà Nẵng bị lừa “bắt cóc online”

B.Vân

(NLĐO) - Công an phường ở Đà Nẵng vừa kịp thời giải cứu một nữ sinh viên bị lừa “bắt cóc online” bằng thủ đoạn mạo danh học bổng du học Úc.

Công an phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, cho biết vừa kịp thời giải cứu một nữ sinh viên bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý, dàn dựng vụ "bắt cóc online" nhằm tống tiền gia đình bằng thủ đoạn mạo danh cấp học bổng du học Úc.

Khoảng 11 giờ 50 phút ngày 28-1, Công an phường Thanh Khê tiếp nhận tin báo của anh N.V.L. (SN 1984, trú cùng phường) về việc nghi ngờ cháu ruột là em N.P.D. (SN 2007, sinh viên) có dấu hiệu bị bắt cóc.

Trước đó, em D rời nhà trong trạng thái vội vã bằng xe công nghệ, sau đó mất liên lạc. Gia đình bất ngờ nhận nhiều tin nhắn đe dọa, yêu cầu chuyển tiền chuộc từ chính tài khoản Zalo của em D.

Nữ sinh viên Đà Nẵng bị lừa bắt cóc online qua học bổng du học Úc - Ảnh 1.

Nữ sinh D cùng người thân sau khi được giải cứu

Công an xác định đây là thủ đoạn "bắt cóc online", một hình thức lừa đảo mới. Các đối tượng tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, dùng chiêu bài "học bổng du học Úc" để tạo niềm tin, sau đó gửi tài liệu giả mạo, đe dọa và thao túng tâm lý.

Chúng ép nạn nhân rời khỏi nhà, cắt đứt liên lạc với gia đình, di chuyển đến nhà nghỉ để "phục vụ điều tra bí mật", đồng thời điều khiển nạn nhân tự dựng hiện trường giả và dùng tài khoản cá nhân để tống tiền người thân.

Sau gần 3 giờ truy xét, đến 14 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và giải cứu an toàn em N.P.D. tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường, khi nạn nhân vẫn trong trạng thái hoảng loạn do bị khống chế tâm lý từ xa.

Sau khi được trấn an, hỗ trợ làm thủ tục cần thiết, em D được bàn giao về cho gia đình trong tình trạng sức khỏe ổn định. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời, thông tin trên không gian mạng; không làm theo yêu cầu giữ bí mật, tự cô lập hay chuyển tiền qua điện thoại, mạng xã hội.

Khi có dấu hiệu nghi vấn, cần bình tĩnh kiểm chứng thông tin và nhanh chóng liên hệ gia đình, nhà trường hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.

Tin liên quan

Công an cảnh báo về thủ đoạn “bắt cóc online” mới

Công an cảnh báo về thủ đoạn “bắt cóc online” mới

Giải độc đắc lộ diện ở nơi thường xuyên có người trúng số; Quần thảo dưới sông Hương tìm kiếm 2 lượng vàng người dân đánh rơi…

Công an TPHCM khuyến cáo "bắt cóc online" nhắm vào học sinh, sinh viên giỏi

(NLĐO) - Công an TPHCM cho biết những kẻ "bắt cóc online" nhắm vào học sinh sinh viên, đặc biệt có những em có thành tích học tập tốt

Đà Nẵng: Giải cứu nạn nhân bị "bắt cóc online", ngăn chặn giao dịch 500 triệu đồng

(NLĐO) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa kịp thời giải cứu một cô gái 20 tuổi bị các đối tượng thao túng tâm lý.

Đà Nẵng Zalo bắt cóc online
