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Pháp luật

Truy bắt nhanh nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Sau 3 ngày truy xét, Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng 1,5 lượng của người đi đường

Ngày 24-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự Trần Công Hậu (29 tuổi, ngụ phường Thanh Điền) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Truy bắt nhanh nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Trần Công Hậu bị lực lượng công an bắt giữ sau 3 ngày gây ra vụ cướp giật dây chuyền vàng.

Trước đó, chiều 20-6, ông N.V.Đ. (ngụ xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe máy lưu thông trên đường TL786, đoạn qua khu phố Thanh Trung, phường Thanh Điền theo hướng cầu Gò Chai về ngã tư Thanh Điền.

Khi đang di chuyển, ông Đ. bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy từ phía sau vượt lên, áp sát giật sợi dây chuyền vàng 18K nặng 1,5 lượng đeo trên cổ rồi tăng ga bỏ chạy. Sau vụ việc, nạn nhân đến Công an phường Thanh Điền trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Thanh Điền khám nghiệm hiện trường, đồng thời thành lập 3 tổ công tác truy xét đối tượng gây án.

Qua rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, đến ngày 23-6, lực lượng chức năng bắt giữ khẩn cấp Trần Công Hậu khi gã đang lẩn trốn tại phường Tân Ninh.

Tại cơ quan điều tra, Hậu khai do không có nghề nghiệp, cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Hậu sử dụng xe máy chạy trên nhiều tuyến đường vắng để tìm người sơ hở ra tay.

Khi phát hiện ông Đ. đeo dây chuyền vàng lúc đang lưu thông trên đường TL786, Hậu bám theo đến khu vực ngã tư Thanh Phước, rồi áp sát từ phía sau, giật sợi dây chuyền và nhanh chóng tẩu thoát.

Hậu mang sợi dây chuyền đến một tiệm vàng trên địa bàn xã Châu Thành bán được 118.654.000 đồng. Sau đó, đối tượng đến phường Tân Ninh lẩn trốn cho đến khi bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

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