Truy đuổi và tóm gọn 2 đối tượng mang súng điện tự chế “săn” chó trong đêm

Ngày 17-12, Công an xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi trộm chó bằng súng điện tự chế, khi đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 50, đoạn qua địa bàn xã.

2 đối tượng trộm chó bị bắt giữ

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 16-12, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác Công an xã Mỹ Lệ phát hiện hai người đàn ông điều khiển xe máy, chở theo một bao tải lớn có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, hai đối tượng bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác lập tức truy đuổi và khống chế, bắt giữ thành công cả hai cùng phương tiện.

Tang vật là súng tự chế để đi trộm chó

Kiểm tra bao tải, lực lượng công an phát hiện bên trong có 3 con chó, tổng trọng lượng hơn 40 kg. Làm việc tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận số chó trên vừa trộm được trên địa bàn.

Ngoài tang vật là số chó bị trộm, công an còn thu giữ một khẩu súng điện tự chế, một bình xịt hơi cay và chiếc xe máy dùng làm phương tiện gây án.

Hiện Công an xã Mỹ Lệ đã lập hồ sơ, tạm giữ hình sự hai đối tượng cùng toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra, xác minh nguồn gốc số chó bị trộm và xử lý theo quy định của pháp luật.