Pháp luật

Đà Nẵng: Đã bắt được nghi phạm người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Chiều 2-11, các lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt được nghi phạm Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện Đà Nẵng vào rạng sáng nay.

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết đối tượng Li Shang Ze (SN 1994, quốc tịch Trung Quốc) bị bắt khi đang ở địa bàn phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng), cách nơi đối tượng bỏ trốn khoảng hơn 5 km.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ các đối tượng liên quan vụ việc.

Đà Nẵng: Đã bắt được nghi phạm Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện - Ảnh 1.

Li Shang Ze bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Trước đó, như đã thông tin, sáng 2-11, các lực lượng Công an TP Đà Nẵng thông báo truy bắt Li Shang Ze (đối tượng đang bị tạm giam về tội bắt giữ người trái pháp luật) bỏ trốn khi đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Cụ thể, khoảng 4 giờ 30 sáng cùng ngày (2-11), đã bỏ trốn khỏi bệnh viện Đà Nẵng về hướng đường Hải Phòng – Ông Ích Khiêm (phường Hải Châu, Đà Nẵng).

Khi bỏ trốn khỏi bệnh viện Đà Nẵng, đối tượng Li Shang Ze còn mang còng số 8 ở một bên chân.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng đề nghị Công an các địa phương khẩn trương rà soát, bắt giữ đối tượng.

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu Trưởng Công an các phường, xã và các đơn vị có liên quan chỉ đạo đơn vị mình tập trung rà soát cư trú, camera an ninh...tập trung truy tìm, bắt giữ đối tượng Li Shang Ze.

Ngoài ra, vào sáng cùng ngày, một số trang mạng xã hội cũng như một số nhóm zalo của các tổ dân phố trên địa bàn Đà Nẵng đã được thông báo về nội dung nêu trên. Người dân được khuyến cáo nếu có thông tin liên quan đối tượng thì liên hệ ngay đến công an gần nhất.

Với sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng công an, đối tượng đã bị bắt gọn chỉ sau ít giờ lẩn trốn.

Một nghi phạm quốc tịch Trung Quốc cao khoảng 1m8, trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng lúc rạng sáng 2-11

Một nghi phạm quốc tịch Trung Quốc cao khoảng 1m8, trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng lúc rạng sáng 2-11

(NLĐO) - Một nghi phạm quốc tịch Trung Quốc, trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng đã tìm cách trốn thoát.

Công an TP Cần Thơ và TP HCM bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt

(NLĐO) - Một đối tượng bị truy nã đặc biệt vừa bị công an ở TP Cần Thơ và TP HCM bắt giữ sau một thời gian lẩn trốn

Công an Đà Nẵng bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm tại Gia Lai

(NLĐO) – Nguyễn Đức Minh Quân bị Công an Đà Nẵng truy nã theo diện “nguy hiểm”, vừa bị bắt giữ tại nơi ẩn trốn ở xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

