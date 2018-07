Khi "phi công" 18 tuổi nổi cơn ghen tuông

21/07/2018 11:10

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ Trần Quang Nam (41 tuổi, ngụ xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú) sau 23 năm lẩn trốn về hành vi cố ý gây thương tích.

Một cán bộ trinh sát Công an huyện Tân Phú cho biết vụ án xảy ra vào năm 1995, có một khoảng thời gian dài vụ án rơi vào bế tắc nhưng Công an huyện vẫn lưu giữ hồ sơ, tích cực xác minh, truy bắt thủ phạm về quy án.

Chém người vì ghen tuông

Qua quá trình điều tra của công an xác định cách đây 23 năm, Trần Quang Nam (18 tuổi) và L.T.H. (21 tuổi, ngụ xã Nam Cát Tiên) có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, giữa H. và Nam thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên 2 người quyết định chia tay.

Ngày 9-8-1995, H. đi chơi cùng Đ.V.C. (lúc ấy 25 tuổi, ngụ xã Nam Cát Tiên) thì Nam nhìn thấy nên đem lòng ghen tuông và gây chuyện với C. Trong lúc xô xát, Nam dùng dao chém vào cổ tay phải của C. làm đứt gân (thương tích giám định 37%).

Công an huyện Tân Phú đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt giam đối với Nam, nhưng sau khi gây án đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an huyện ra quyết định truy nã đối với Nam về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, dù truy tìm qua nhiều manh mối nhưng mọi nỗ lực đều “bặt vô âm tín”.

Một cán bộ trinh sát Công an huyện Tân Phú kể lại, cuộc tìm kiếm gần như rơi vào bế tắc suốt nhiều năm, thì bất ngờ vào tháng 5-2018 Công an huyện nhận được tin báo của người dân tại xã Nam Cát Tiên phát hiện một người phụ nữ lạ, nghi vợ của Nam chạy chiếc xe máy biển số 49H1-226.89 về nhà của mẹ ruột Nam.

Đối tượng Trần Quang Nam sau khi bị Công an huyện Tân Phú bắt.

Bị bắt sau 23 năm bỏ trốn

Từ biển số xe trên, một cán bộ trinh sát của Công an huyện Tân Phú được cử đến địa chỉ đăng ký xe ở TX.Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) để tiếp tục xác minh đối tượng. Đến nơi, trinh sát nhận được thông tin chiếc xe này của một người tên Tài (không rõ lai lịch) nhưng ông Tài đã bán xe cho một người khác không rõ địa chỉ.

Một lần nữa vụ việc tưởng chừng tiếp tục bế tắc thì Công an huyện lại nhận được thông tin về người phụ nữ chạy chiếc xe trên có tên Nguyễn Thị Hiến (ngụ huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng). Bằng biện pháp nghiệp vụ, cán bộ công an xác định bà Hiến sống tại xã Tân Thượng (huyện Di Linh) nên tiếp tục lần theo dấu vết để truy tìm.



Trong thực tế, xã Tân Thượng đã tách làm 2 xã khác nhau là Tân Thượng và Tân Lập. Công việc rà soát vì thế hết sức vất vả nhưng cũng không tìm thấy ai có tên Nguyễn Thị Hiến, mà chỉ duy nhất có tên Nguyễn Thị Hiển (42 tuổi). Không loại trừ khả năng có sự sai sót trong cách phát âm hoặc nhầm tên nên các trinh sát tiếp tục xác minh về hộ gia đình của bà Nguyễn Thị Hiển. Quá trình kiểm tra hồ sơ, trinh sát phát hiện bà Hiển có một người con tên Trần Quang Luân (20 tuổi).

Xâu chuỗi sự việc và liên hệ 2 cái tên Trần Quang Nam và Trần Quang Luân, lực lượng công an nhận định có thể Luân là con của Nam. Do địa bàn rộng và nằm sâu trong rừng, đường đi khó nên ít người biết đến gia đình bà Hiển. Khi trinh sát tiếp cận được một số người dân được biết bà Hiển có chồng tên thường gọi Nam Heo, dáng người mập, lùn, đầu hói nhưng rất ít giao du với mọi người.

Càng thu thập nhiều thông tin về hộ gia đình bà Hiển, công an càng thêm khẳng định Nam là chồng của bà Hiển và hiện sinh sống tại xã Tân Lập nên Công an huyện lập kế hoạch tiếp cận và bắt giữ.

Sáng 3-7, trong vai một cán bộ địa chính xã, trinh sát tìm cách gặp mặt người có tên Nam Heo. Dù Nam khai tên giả là Nguyễn Văn Nam và đã bị mất hết giấy tờ, nhưng trước chứng cứ đầy đủ và sắc bén do trinh sát đưa ra, Nam đã cúi đầu nhận tội.

Tại Cơ quan Công an huyện Tân Phú, Trần Quang Nam khai sau khi gây án đã bỏ trốn về tỉnh Thanh Hóa và lấy vợ tại đây. Do không yên tâm nên sau 2 năm ở quê nhà, Nam đưa vợ con vào huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) lập nghiệp. Đối tượng chọn sống tại xã nằm sâu trong rừng ít người qua lại và cũng không mấy khi tiếp xúc với người ngoài.

Phạm Huệ

Theo Báo Đồng Nai