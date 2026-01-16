HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Truy tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba cho liệt sĩ Trần Văn Tư

Tin-ảnh: T.Nga

(NLĐO) - Liệt sĩ Trần Văn Tư đã có nhiều cống hiến, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Sáng 16-1, tại Trung tâm chính trị phường Bình Phú, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú, TPHCM đã tổ chức lễ truy tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba cho liệt sĩ Trần Văn Tư.

Truy tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba cho liệt sĩ Trần Văn Tư - Ảnh 1.

Lãnh đạo TPHCM, Sở Nội vụ và lãnh đạo phường Bình Phú trao tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba cho thân nhân liệt sĩ Trần Văn Tư

Trước đó, ngày 29-5-2025, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ký quyết định về việc truy tặng Huân chương kháng chiến cho liệt sĩ Trần Văn Tư vì đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước

Liệt sĩ Trần Văn Tư sinh năm 1944, quê quán Xóm Mới, PhnomPenh, Campuchia, nhập ngũ ngày 19-4-1964, hy sinh ngày 26-4-1965 tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi (nay là xã Củ Chi, TPHCM) vì sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, khi đang giữ chức vụ Tiểu đội phó, Đại đội 2 - Tiểu đoàn Tam Thường- tỉnh Kiến Phong (nay là tỉnh Đồng Tháp); được công nhận là Liệt sĩ theo Giấy báo tử số 6068/CS ngày 5-11-1977 của Bộ Tư lệnh TPHCM. Liệt sĩ Trần Văn Tư đã được truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công ngày 22-5-2000.

Truy tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba cho liệt sĩ Trần Văn Tư - Ảnh 2.

Việc truy tặng Huân chương kháng chiến nhằm ghi nhận những cống hiến, hy sinh của liệt sĩ Trần Văn Tư

Việc truy tặng Huân chương kháng chiến nhằm nghi nhận và biểu dương những cống hiến, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của liệt sĩ Trần Văn Tư.

