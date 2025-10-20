Ngày 20-10, tại xã Thành Công (tỉnh Thái Nguyên), Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho ông Phan Văn Thành (Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên) đã hy sinh khi cứu 3 cháu nhỏ bị nước cuốn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, trao Huân chương Dũng cảm cho thân nhân ông Phan Văn Thành.

Trước đó, vào 7 giờ 30 phút ngày 1-10, khi phát hiện có 3 cháu nhỏ bị nước cuốn tại khu vực xóm Xuân Hà 1, ông Phan Văn Thành cùng 2 người dân sinh sống ở gần đó đã không ngại nguy hiểm, truy hô và lao xuống dòng nước cứu sống được 3 cháu nhỏ. Do nước sâu nên sau khi đưa được 3 cháu nhỏ lên bờ, ông Phan Văn Thành đuối sức và bị cuốn theo dòng nước. Đến 9 giờ cùng ngày, thi thể ông mới được tìm thấy.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ chia sẻ mất mát to lớn, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước hành động dũng cảm của ông Phan Văn Thành, người đã hy sinh khi cứu 3 cháu nhỏ bị nước lũ cuốn trôi. Thượng tướng khẳng định đây là tấm gương sáng ngời về lòng quả cảm, tinh thần nhân ái và trách nhiệm "vì dân phục vụ", là minh chứng tiêu biểu cho phẩm chất cao đẹp của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, động viên vợ và các con ông Phan Văn Thành

Theo Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, mặc dù mới được thành lập hơn một năm, nhưng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã phát huy tốt vai trò "cánh tay nối dài" của Công an cấp xã, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hành động hy sinh của ông Phan Văn Thành không chỉ lan tỏa tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó có chúng tôi", mà còn tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân và quê hương Thái Nguyên anh hùng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường trao hỗ trợ cho thân nhân ông Phan Văn Thành

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, có cơ chế, chính sách phù hợp để lực lượng này phát huy tốt hơn nữa vai trò trong bảo đảm an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Dịp này, Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân hỗ trợ gia đình ông Phan Văn Thành 20 triệu đồng; Công an tỉnh Thái Nguyên tặng sổ tiết kiệm 500 triệu đồng; tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 50 triệu đồng. Đặc biệt, Hội phụ nữ Công an tỉnh Thái Nguyên thực hiện Chương trình Mẹ đỡ đầu đối với hai con nhỏ của ông Phan Văn Thành.