HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Tổ trưởng An ninh hy sinh khi cứu 3 cháu nhỏ

Văn Duẩn

(NLĐO) - Ông Phan Văn Thành, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ở Thái Nguyên, hy sinh khi cứu 3 cháu nhỏ đã được truy tặng Huân chương Dũng cảm

Ngày 20-10, tại xã Thành Công (tỉnh Thái Nguyên), Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho ông Phan Văn Thành (Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên) đã hy sinh khi cứu 3 cháu nhỏ bị nước cuốn.

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Phan Văn Thành tại Thái Nguyên - Ảnh 1.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, trao Huân chương Dũng cảm cho thân nhân ông Phan Văn Thành.

Trước đó, vào 7 giờ 30 phút ngày 1-10, khi phát hiện có 3 cháu nhỏ bị nước cuốn tại khu vực xóm Xuân Hà 1, ông Phan Văn Thành cùng 2 người dân sinh sống ở gần đó đã không ngại nguy hiểm, truy hô và lao xuống dòng nước cứu sống được 3 cháu nhỏ. Do nước sâu nên sau khi đưa được 3 cháu nhỏ lên bờ, ông Phan Văn Thành đuối sức và bị cuốn theo dòng nước. Đến 9 giờ cùng ngày, thi thể ông mới được tìm thấy.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao Huân chương Dũng cảm cho thân nhân ông Phan Văn Thành.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ chia sẻ mất mát to lớn, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước hành động dũng cảm của ông Phan Văn Thành, người đã hy sinh khi cứu 3 cháu nhỏ bị nước lũ cuốn trôi. Thượng tướng khẳng định đây là tấm gương sáng ngời về lòng quả cảm, tinh thần nhân ái và trách nhiệm "vì dân phục vụ", là minh chứng tiêu biểu cho phẩm chất cao đẹp của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Phan Văn Thành tại Thái Nguyên - Ảnh 2.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, động viên vợ và các con ông Phan Văn Thành

Theo Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, mặc dù mới được thành lập hơn một năm, nhưng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã phát huy tốt vai trò "cánh tay nối dài" của Công an cấp xã, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hành động hy sinh của ông Phan Văn Thành không chỉ lan tỏa tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó có chúng tôi", mà còn tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân và quê hương Thái Nguyên anh hùng.

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Phan Văn Thành tại Thái Nguyên - Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường trao hỗ trợ cho thân nhân ông Phan Văn Thành

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, có cơ chế, chính sách phù hợp để lực lượng này phát huy tốt hơn nữa vai trò trong bảo đảm an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Dịp này, Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân hỗ trợ gia đình ông Phan Văn Thành 20 triệu đồng; Công an tỉnh Thái Nguyên tặng sổ tiết kiệm 500 triệu đồng; tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 50 triệu đồng. Đặc biệt, Hội phụ nữ Công an tỉnh Thái Nguyên thực hiện Chương trình Mẹ đỡ đầu đối với hai con nhỏ của ông Phan Văn Thành.

Tin liên quan

Hỏi đáp trực tuyến về bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Hỏi đáp trực tuyến về bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

(NLĐO)- Nhằm mục đích tiếp nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của quần chúng Nhân dân, Bộ Công an sẽ tổ chức Diễn đàn hỏi đáp trực tuyến về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Xuyên đêm cứu người trong lũ dữ

Chính quyền, lực lượng chức năng và nhiều đội nhóm tình nguyện lao vào dòng nước dữ để cứu dân

VIDEO: Thót tim hình ảnh cảnh sát lao xuống dòng nước lũ giải cứu người dân

(NLĐO)- Để giải cứu người dân mắc kẹt, một chiến sĩ thuộc Công an Thanh Hóa cùng người dân đã lao xuống dòng nước lũ chảy xiết khiến nhiều người thót tim

Huân chương Dũng cảm Bộ Công an mưa lũ Thái Nguyên ông Phạm Văn Thành Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo