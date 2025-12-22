Tây Ninh tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Ngày 22-12, UBND tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, được đưa về nước đợt 1, giai đoạn XXV (mùa khô 2025–2026).

Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh cùng các ngành và người dân thực hiện nghi thức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng – Tân Hưng

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương lên Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng – Tân Hưng (Tây Ninh), bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ – những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh đã cử hành trọng thể lễ truy điệu và an táng 24 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Đây là những hài cốt liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và nằm lại nơi đất bạn, được cán bộ, chiến sĩ Đội K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, kiên trì tìm kiếm, quy tập trong năm 2025 tại Campuchia.

Tại buổi lễ, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đã đọc điếu văn truy điệu, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh rằng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Hoạt đồng này không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau, vơi bớt mất mát của thân nhân các liệt sĩ, mà còn thể hiện sâu sắc đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự hy sinh cao cả của cha anh.

Hài cốt các liệt sĩ được lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng các đại biểu và nhân dân tổ chức an táng trong nghi thức trang nghiêm, thành kính

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh Tây Ninh hứa sẽ tiếp bước con đường mà các anh hùng liệt sĩ đã đi, quyết tâm ra sức bảo vệ thành quả vinh quang mà các anh để lại.

Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng các đại biểu và nhân dân tổ chức an táng trong nghi thức trang nghiêm, thành kính.

Tính từ năm 2001 đến nay, Đội K73 đã tìm kiếm, quy tập được hơn 2.600 bộ hài cốt và 6 mộ tập thể (khoảng 280 hài cốt) của các liệt sĩ hy sinh tại Campuchia, đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.



